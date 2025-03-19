Військова служба правопорядку чекає на тебе!

Військова служба правопорядку (далі — ВСП) — це правоохоронці у складі Збройних Сил.

Відзначимо, що завдання, організація та принципи діяльності ВСП врегульовані Законом “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України”.

Основними завданнями ВСП є:

фіксація і розслідування кримінальних та інших правопорушень у військових частинах та на військових об’єктах;

розшук осіб, які самовільно залишили місце служби;

запобігання і припинення кримінальних та інших правопорушень в армії;

участь в охороні військових об’єктів та забезпеченні порядку і дисципліни серед військовослужбовців у військових частинах чи містечках, на вулицях і в громадських місцях;

захист військового майна від розкрадання та інших посягань;

регулювання дотримання правил дорожнього руху військовими транспортними засобами;

участь у гарнізонних заходах;

виконання рішень про тримання військовослужбовців на гауптвахті;

виконання покарання стосовно військових, які засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні;

сприяння іншим правоохоронним органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органам досудового розслідування та суду, державної влади, місцевого самоврядування, військового управління, підприємствам, установам, організаціям у виконанні покладених на них обов’язків;

участь у протидії диверсіям та терористичним актам на військових об’єктах.

Окрім основних обов’язків, ВСП виконує додаткові завдання під час воєнного часу, що стосуються, зокрема:

участі у боротьбі з ворожими диверсантами на території України;

організації збору, супроводження та охорони військовополонених з місць, де вони утримуються після взяття в полон, до таборів або дільниць для військовополонених;

поводження з військовополоненими в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;

забезпечення комендантської години в гарнізонах;

охорони військових об’єктів, військових містечок та їхнього населення, сприяння його евакуації;

відновлення та підтримання порядку і дисципліни у військових частинах;

контролю за рухом транспортних засобів і перевезенням вантажів.

Структура ВСП відповідає її функціям. Зокрема, служба має такі підрозділи:

охорони військових об’єктів;

патрульно-постової служби;

безпеки дорожнього руху;

спеціального призначення.

Загальне керівництво ВСП здійснює Міноборони через начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ.

Безпосередньо керує ВСП Головне управління Служби правопорядку Збройних Сил України.

Основні функції ВСП:

приймати та реєструвати заяви й повідомлення про злочини та інші правопорушення, учинені у військових частинах, а також інших місцях військовослужбовцями, своєчасно приймати стосовно них обґрунтовані законні рішення;

припиняти адміністративні правопорушення і відкривати провадження у справах про них;

розшукувати й затримувати військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які самовільно залишили військові частини чи місця служби або не з’явилися в строк без поважних причин на військову службу. А також тих, хто переховуються від органів досудового розслідування або суду, чи засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання;

забезпечувати виконання кримінальних покарань стосовно військових, які за вироком суду засуджені до тримання в дисциплінарному батальйоні або арешту;

запобігати диверсіям і терористичним актам на військових об’єктах;

розшукувати вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові речовини, викрадені чи втрачені у військових частинах;

наглядати за дорожнім рухом військового транспорту, контролювати виконання у війську вимог законодавства щодо забезпечення безаварійного використання техніки; вести облік та розподіл номерних знаків, реєстрацію військових транспортних засобів армії;

зберігати знайдені, вилучені документи, особисті речі, цінності затриманих та заарештованих осіб, які тримаються на гауптвахті;

передавати поліції документи та речі цивільних, затриманих на території військових частин або об’єктів;

охороняти та конвоювати затриманих чи взятих під варту військовослужбовців і військовозобов’язаних під час зборів, а також тих, що відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні;

повідомляти командирам військових частин не пізніше ніж у триденний строк про вчинення військовослужбовцями та військовозобов’язаними під час зборів кримінальних та інших правопорушень.

Під час виконання завдань ВСП має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених законами України.

Застосуванню цих заходів повинне передувати попередження про намір, якщо є така можливість. Без попередження фізичний вплив, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися лише в разі виникнення безпосередньої загрози життю або здоров’ю військовослужбовців чи інших осіб.

Забороняється застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку чи з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, військовослужбовців ВСП, або збройного нападу чи збройного опору.

Застосування фізичної сили

Військовослужбовці ВСП мають право застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії вимогам ВСП, якщо інші способи не подіяли.

Застосування спеціальних засобів

Військовослужбовці ВСП мають право застосовувати наручники, гумові кийки, мотузки для зв’язування, речовини сльозоточивої та дратівної дії, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини й інші спеціальні транспортні засоби, а також використовувати службових собак у таких випадках:

для захисту військовослужбовців, інших осіб і самозахисту від нападу або дій, що створюють загрозу їхньому життю чи здоров’ю;

для припинення масових заворушень у військових частинах, а також групових порушень громадського порядку військовослужбовцями;

для відбиття нападу без застосування зброї на військові містечка, об’єкти, будівлі, приміщення, споруди й транспортні засоби Збройних Сил України або звільнення їх у разі захоплення;

для затримання, конвоювання до місця розташування органу управління або підрозділу ВСП , або в органи поліції осіб, які вчинили правопорушення, а також тримання осіб, узятих під варту, якщо є опір військовослужбовцям Служби правопорядку або підстави вважати, що вони можуть втекти чи завдати шкоди оточуючим чи собі;

для звільнення заручників, захоплених на території військової частини.

Застосування вогнепальної зброї

Застосування вогнепальної зброї є крайнім заходом і допускається лише, якщо інші заходи є неефективними або за умовами обстановки застосування інших заходів неможливе. ВСП має право застосовувати вогнепальну зброю:

для захисту військовослужбовців, інших громадян від нападу, що загрожує життю і здоров’ю, а також звільнення заручників, захоплених на території військової частини;

для відбиття групового або збройного нападу на військовослужбовця ВСП, членів його сім’ї чи іншого нападу, якщо їх життю або здоров’ю загрожує небезпека;

для відбиття нападу на об’єкти, що знаходяться під охороною, конвої, приміщення, споруди, транспортні засоби військових частин, а також звільнення їх у разі захоплення;

для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочинів і яка намагається втекти;

для затримання особи, що чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця ВСП;

для зупинки транспортного засобу через пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або військовослужбовця Служби правопорядку.

Спроби особи, яка затримується військовослужбовцем ВСП з приведеною в готовність вогнепальною зброєю, наблизитися до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутися до його зброї дають військовослужбовцю Служби правопорядку право застосовувати вогнепальну зброю.

Проєкт реалізується у рамках про