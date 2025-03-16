В Сербії почався держпереворот: на вулиці Белграда вийшли більше півмільйона людей на акції протесту і вимагають відставки президента Вучича (ВІДЕО)

Щонайменше 107 тисяч людей узяли участь у протестних демонстраціях у Белграді, що відбулися в суботу, 15 березня. Така офіційна оцінка сербського міністерства внутрішніх справ. Водночас місцева організація “Архів народних зібрань”, що веде спостереження за вуличними акціями, оцінює кількість учасників мітингу у 275-325 тисяч людей, пише агентство AFP.

Головна вимога протестувальників – відставка президента країни Александара Вучича. Ядром хвилі протестів у Сербії вважаються студенти, проте до них приєдналися лікарі, вчителі, байкери, ветерани, а частиною поточної акції став марш фермерів, які приїхали в Белград на тракторах.

Міська влада цього дня “з метою громадської безпеки” скасувала роботу громадського транспорту. Однак це не зупинило демонстрантів – за повідомленнями ЗМІ, деякі з них прибули в місто пішки. Частина учасників акції також прибула в столицю ввечері напередодні демонстрації.

Подеколи демонстрації переросли в сутички з поліцією. Крім того, поліцейські в ніч на 15 березня затримали активістів, які намагалися пошкодити трактори прихильників Вучича, виставлені як загородження біля будівлі сербського парламенту.

МВС оточило будівлю президентської резиденції та парламенту країни. На дахах були також помічені снайпери.

На тлі масштабності демонстрації поліцейські також виставили захисні огорожі біля будівель президентської резиденції та парламенту, проте про спроби нападів на них безпосередньо в момент акції не повідомлялося. Водночас на акції було затримано чоловіка, який стверджував, що озброєний бомбами і має намір підірвати будівлю адміністрації президента. Про те, чи було виявлено в нього вибухові пристрої, не повідомляють.

Сам Вучич як напередодні протестів, так і після завершення акції, виступав зі зверненнями до нації в ефірі місцевого телебачення. За його словами, протестні демонстрації куруються з-за кордону, а заплановану акцію він назвав “незаконною”. Водночас він заявив, що не має наміру йти з посади. У зверненні після акції він повідомив про госпіталізацію 56 осіб та арешт 22-х.

Після масових студентських протестів у столиці Сербії президент Александар Вучич визнав «величезну негативну енергію і гнів», спрямовані на владу країни, і пообіцяв, що «нам доведеться змінити себе».

«Усі люди в уряді повинні зрозуміти меседж, коли збирається така велика кількість людей. Нам доведеться змінити себе», – сказав він на пресконференції 15 березня, коли десятки тисяч людей зібралися на вулицях Белграда. Однак він наполягав, що більшість громадян не хочуть «кольорової революції».

Хвиля масових протестів у Сербії триває з листопада. Приводом стала трагедія на нещодавно відремонтованому залізничному вокзалі в місті Новий Сад 1 листопада, де обвалився бетонний навіс. Жертвами стали 15 людей віком від шести до 74 років. Трагедію мітингарі розцінили як наслідок корупції, недбалості, нехтування правилами безпеки під час будівництва та кумівство у верхівках сербської влади. Протести вже призвели до відставки міністра будівництва, мера Нового Саду та прем’єра країни. Проте, це не зупинило демонстрації, які називають найбільш масштабними з часів акцій проти фальсифікації виборів 1996 року.