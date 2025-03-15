Масові протести проти Орбана в Будапешті після ультиматуму ЄС не приймати Україну в Євросоюз (ВІДЕО)

“Чого угорський народ хоче від Брюсселя” – прем’єр Угорщини ВІктор Орбан опублікував у Facebook.

Вимоги Орбана:

▪️Європа націй;

▪️рівність перед законом для всіх держав-членів:

▪️повернення країнам-членам незаконно відібраних повноважень;

▪️національний суверенітет, сильне право вето для національних урядів;

▪️виключення агентів Сороса з Єврокомісії, а корумпованих лобістів – з Європарламенту;

▪️не заривати майбутнє онуків і скасувати борг ЄС;

▪️не приймати мігрантів, забрати нелегалів;

▪️”корумповані” долари та євро не повинні потрапляти до країн-членів ЄС;

▪️заборонити “неприродне” перевиховання дітей;

▪️захистити християнську спадщину Європи;

▪️мир в Європі;

▪️Євросоюз без України.

Наразі в Будапешті проходять масові протести проти Віктора Орбана там закликають до змін у країні..

Глава опозиційної партії TISZA Петер Мадяр організував масштабну акцію протесту в столиці Угорщини.

Протестувальники скандують:

▪️ «Орбан має сидіти в тюрмі!»

▪️ «Завершиться орбанівська зима – розпочнеться весна!»

Сам лідер опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр каже, що вони «завершать орбанівську зиму і розпочнеться весна».

«Ті, хто зраджує власну націю, повинні опинитися на смітнику історії. Наш час настав», – заявив на мітингу Петер Мадяр. Він також звернувся до Віктора Орбана словами “Щоб вам краще було зрозуміло: “Товарищи, конец!”.

Мадяр анонсував проведення опитування з 12 ключових економічних і політичних питань, щоб почути «голос нації».

Лідер опозиції також пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи і покласти край 15-річному правлінню Орбана.

Нагадаємо вам, що представники Угорщини під час обговорення проєкту висновків Європейської Ради 20-21 березня знову наполягають на скороченні розділу щодо України, вилучивши з нього згадки про продовження військової підтримки України та “мир з позиції сили”.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на високопоставленого посадовця ЄС.

За його словами, Угорщина, як і на попередньому саміті 6 березня, наполягає на лаконічному тексті, де буде лише загальна підтримка ЄС мирних зусиль, без конкретики про військову допомогу. Будапешт хоче короткий абзац про Україну без деталей, пояснив дипломат.

Натомість інші країни виступають за чіткий текст із підтвердженням воєнної підтримки та акцентом на «мирі з позиції сили».

Проєкт розглянуть міністри з європейських справ 18 березня на Раді ЄС із загальних питань, а остаточно його затвердять лідери ЄС на саміті 20-21 березня.

Нагадаємо вам, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підписав висновки позачергового засідання Європейської ради, що відбулося 6 березня, стосовно підтримки України, через що документ погодили 26 із 27 країн Європейського Союзу.

Посадовець ЄС додав, що висновки Європейської ради щодо першого питання у порядку денному – посилення оборони ЄС та план президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Rearm Europe, згідно з яким ЄС може інвестувати додаткових 800 млрд євро в оборону – були ухвалені усіма 27 державами-членами.