Міноборони України пропонує багато цікавих пропозицій для підписання контракту

Останнім часом Міністерство оборони України пропонує багато цікавих варіантів щодо контракту з ЗСУ. Пропонуємо поговорити про деякі з них.

Добровільна служба на один рік, виплати до 2 млн грн, розширений соціальний пакет – це та низку інших можливостей молодим українцям пропонує проєкт «Контракт 18-24».

Держава гарантує фінансову стабільність: контракт на 1 млн грн, з яких 200 000 грн виплачуються одразу, решта – під час служби, а також щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн – залежно від бойових завдань.

«Це хороший стартовий капітал для молодої людини, яка хоче в майбутньому реалізувати себе, – зазначив Сергій Шахлевіч. – Крім грошей, є інші переваги: іпотека під 0% річних за програмою єОселя, безкоштовний проїзд, комунальні пільги, навчання у закладах освіти за державні кошти, безоплатне медичне забезпечення тощо».

Сьогодні за проєктом Міністерства оборони «Контракт 18-24» добровольці можуть долучитися до шести бригад, визначених Генштабом ЗСУ:

10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»;

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

72 окрема механізована бригада;

92 окрема штурмова бригада;

95 окрема окрема десантно-штурмова бригада;

38 окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ.

Також розпочинається новий етап у розвитку Збройних Сил України! Президент України ініціював проєкт «Лінія дронів», мета якого — створити потужну мережу підрозділів безпілотних авіаційних систем для посилення нашої армії.

Проєкт «Лінія дронів» передбачає: Створення спеціалізованих частин ЗСУ, оснащених передовими БПЛА, системами РЕБ, транспортними засобами та необхідними ресурсами для виконання бойових завдань. Масштабування найефективніших тактичних рішень і створення «killzone» на 10-15 км, що зробить просування ворога неможливим без серйозних втрат. Надавання піхоті потужного повітряного прикриття та підтримки.

Як приєднатися? Цей проєкт відкритий для всіх! Якщо ви бажаєте стати частиною цієї інноваційної ініціативи, долучайтеся до одного з найкращих підрозділів безпілотників.