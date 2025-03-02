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“Європа прокинулась”: одностайно заявляють про підтримку України

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“ЄС, Україна, Британія, Норвегія, Туреччина — всі одностайно заявляють про підтримку України, важливість тісної трансатлантичної співпраці та посилення східного кордону ЄС”, – прем’єр-міністр Польщі Туск про саміт у Лондоні.

“Європа повинна готуватися до найгіршого та терміново переозброїтися”, — голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що план переозброєння буде представлений 6 березня.

Генсек НАТО Марк Рютте:
Мирної угоди для України ще немає — треба переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки.
До моменту оголошення перемир’я в Україні ми повинні підготуватися і охороняти мир.

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Прем’єр Великобританії Стармер:
ЄС не визнаватиме домовленостей на кшталт Мінських.
Ми відрядимо військовий контингент до України, щоб захистити виконання мирної угоди.
Європа продовжуватиме постачання зброї Україні.
Буде участь Європи в мирному процесі, включно з миротворцями в Україні у форматі «чоботи на землі і літаки в небі».
Британія і Франція розроблять план припинення бойових дій. Він також заявив, що в цьому не обійтися без підтримки США.
Стармер анонсував нову зустріч із Трампом щодо мирного плану для України.
Угода врешті-решт має включати РФ, але вона не може диктувати умови.

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Канцлер Німеччини Шольц: “Вимога росії про демілітаризацію України неприйнятна”.

Британія надасть Україні 5000 ракет для ППО в кредит.

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