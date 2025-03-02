“Європа прокинулась”: одностайно заявляють про підтримку України

“ЄС, Україна, Британія, Норвегія, Туреччина — всі одностайно заявляють про підтримку України, важливість тісної трансатлантичної співпраці та посилення східного кордону ЄС”, – прем’єр-міністр Польщі Туск про саміт у Лондоні.

“Європа повинна готуватися до найгіршого та терміново переозброїтися”, — голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що план переозброєння буде представлений 6 березня.

Генсек НАТО Марк Рютте:

Мирної угоди для України ще немає — треба переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки.

До моменту оголошення перемир’я в Україні ми повинні підготуватися і охороняти мир.

Прем’єр Великобританії Стармер:

ЄС не визнаватиме домовленостей на кшталт Мінських.

Ми відрядимо військовий контингент до України, щоб захистити виконання мирної угоди.

Європа продовжуватиме постачання зброї Україні.

Буде участь Європи в мирному процесі, включно з миротворцями в Україні у форматі «чоботи на землі і літаки в небі».

Британія і Франція розроблять план припинення бойових дій. Він також заявив, що в цьому не обійтися без підтримки США.

Стармер анонсував нову зустріч із Трампом щодо мирного плану для України.

Угода врешті-решт має включати РФ, але вона не може диктувати умови.

Канцлер Німеччини Шольц: “Вимога росії про демілітаризацію України неприйнятна”.

Британія надасть Україні 5000 ракет для ППО в кредит.