Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у Facebook заявив, що його країна не надаватиме Україні ані фінансової, ані військової підтримки у війні з Росією.

“Словацька Республіка не буде підтримувати Україну ні фінансово, ні військово для продовження війни. Якщо це зроблять інші, ми будемо це поважати”, – написав Фіцо.

Він також зазначив, що Словаччина має застереження щодо стратегії “миру через силу”, яку вважає нереалістичною та такою, що лише сприяє затягуванню війни в Україні. Фіцо додав, що, на його думку, Україна ніколи не буде достатньо сильною, щоб вести переговори з позиції військової переваги.

“У висновках саміту ЄС (четвер, 6 березня 2025 року) Словацька Республіка пропонує, серед іншого, необхідність негайного припинення вогню (незалежно від моменту досягнення остаточної мирної угоди), що відкидається президентом Зеленським та значною частиною країн-членів ЄС”, – йдеться в повідомленні.

Також Фіцо заявив, що висновки саміту мають містити “чіткий запит на відновлення транзиту газу через Україну до Словаччини та Західної Європи”.

Нагадаємо вам, що нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ЄС нібито заохочує Україну продовжувати війну проти РФ і підтримує вбивства, супроводивши допис спільним фото з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також в різних містах Словаччини та за її межами відбувалися акції протесту під гаслом “Словаччина – це Європа”.

«Жодне гідне представництво не зустрічається з Путіним, військовим злочинцем і масовим вбивцею, якого переслідують міжнародне судочинство. Фіцо став головним героєм російської гібридної війни в Словаччині. Прем’єр-міністр Фіцо перетворює Словаччину на російську провінцію», – заявили організатори мітингу в Братиславі, вкотре закликавши Фіцо піти у відставку з посади прем’єр-міністра. Натовп у відповідь скандував “У відставку”, а раніше також “Нам соромно за Фіцо” і “Російський агент”.