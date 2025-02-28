У Празі водій трамваю напав на українців з немовлям на руках (ВІДЕО)

В соцмережах завірусилося відео користувачки Myroslava Manziuk, на якому видно як водій трамваю спочатку кричить, ображає та виганяє сім’ю з візочком, а потім б’є чоловіка, який тримає на руках немовля. Цю інформацію повідомляє gromada.cz.

Згідно з повідомленням авторки, подія сталася 27 лютого у трамваї №9382 в Празі. За її словами постраждалими пасажирами були українці, які тримали дитину на руках. Однак водій, замість того щоб забезпечити комфортну поїздку, почав звинувачувати їх у неналежній поведінці, погрожував викликати та навіть застосував фізичну силу.

Зі слів авторки відео, водія обурило те, що дитина стояла на сидінні та дивилася у вікно, поки її тримали.

Чути як водій кричить пасажирові, що той не має права знаходитися у цій країні.

За словами очевидців, його дії налякали дитину. Це видно і на відео, після удару дитина почала сильно плакати. Але це не збентежило водія. Він обернувся до інших пасажирів та наказав їм “подякувати цим людям за те, що ми нікуди далі не поїдемо”. Зрештою сім’я покинула транспортний засіб.

На побиття українця з дитиною на руках водієм трамвая у Празі відреагували в поліції, транспортному підприємстві та посольстві України в Чехії

Мер Праги Богуслав Свобода висловив своє обурення і зазначив, що подібна поведінка не має місця у цивілізованому суспільстві. Він закликав транспортне підприємство розслідувати ситуацію та вжити заходів.

Транспортне підприємство Праги повідомило про проведення внутрішнього розслідування інциденту з водієм трамвая маршруту №7.

У поліції зазначили, що інцидент може бути кваліфікований як адміністративне правопорушення або навіть кримінальне діяння, залежно від висновків слідства.

Посольство України в Чехії також відреагувало на інцидент та звернулося до поліції. Відомство засудило агресію водія та наголосило, що тримає ситуацію на особливому контролі.

Батько дитини також дав пояснення ЗМІ. Чоловік і жінка на кадрах – це його батьки, які везуть додому дворічного онука. Він додав, що давно живе в Празі, його дружина чешка, а син має чеське громадянство.