Трамп вигнав Зеленського з Білого дому? Переговори завершилися скандалом (ВІДЕО)

Сьогодні, 28 лютого, Президент України Володимир Зеленський перебував із офіційним візитом у США, де мав провести низку важливих зустрічей, зокрема переговори з Президентом США Дональдом Трампом і американськими сенаторами. Очікувалося, що зустріч у Білому домі стане можливістю для обговорення подальшої підтримки України у війні проти Росії та підписання угоди про інвестиційний фонд відбудови.

Однак усе пішло за несподіваним сценарієм. Переговори перетворилися на жорстку суперечку, після якої Зеленський достроково залишив Білий дім, а запланований брифінг із Трампом був скасований.

Зустріч була напруженою з перших хвилин

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського розпочалася у Білому домі о 18:16 за місцевим часом. Трамп особисто вийшов на поріг, щоб привітати Зеленського, проте вже перші хвилини переговорів показали, що діалог буде складним.

Під час зустрічі Зеленський продемонстрував Трампу фото українських військових, які повернулися з російського полону. У відповідь Трамп одразу заявив, що “угода про припинення вогню неминуча” і що Україні доведеться “йти на компроміси”.

“Завжди треба йти на компроміси, і, безумовно, Зеленському доведеться йти на компроміси”, – сказав Трамп.

Разом із тим, президент США запевнив, що Сполучені Штати продовжать постачання зброї Україні, хоча й висловив сподівання, що її знадобиться небагато.

“Ми дамо Україні зброю. Сподіваюсь, нам не доведеться надсилати багато”, – зазначив Трамп.

Жорстока суперечка між Володимиром Зеленським, ДОнальдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом

Напруження між президентами зростало з кожною хвилиною. О 19:22 Зеленський відкрито сперечався не лише з Трампом, а й із віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Коли Венс заявив, що в Україні “немає чоловіків”, Зеленський відповів:

“Є, приїдь і подивися”.

Трамп продовжив тиснути на Зеленського, стверджуючи, що без американської зброї війна давно закінчилася б.

“Якби не наша зброя, ця війна одразу закінчилася б”, – заявив Трамп.

На це Зеленський різко відповів:

“За три дні? Я це вже чув від путіна”.

Під час напруженого діалогу Трамп запитав Зеленського, коли той “нарешті одягне костюм”, на що український президент відповів коротко:

“Побачимо”.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен не просто режим припинення вогню, а реальна гарантія безпеки, бо Росія вже 25 разів порушувала домовленості.

“Нам потрібне не просто припинення вогню. Ми вже робили так, путін порушував його 25 разів”, – підкреслив Зеленський.

“Путін має заплатити за відновлення України” – Зеленський

Ключовою темою переговорів стала фінансова допомога США та використання заморожених російських активів для відбудови України.

Зеленський чітко заявив, що Росія, як агресор, має компенсувати завдані збитки:

“Путін почав цю війну, він має заплатити за відбудову України”.

“Ми маємо в Європі 300 мільярдів заморожених російських активів”, – пояснив Зеленський.

Проте Трамп заявив, що Україна має бути “вдячною” США і що у такому стилі вести переговори буде складно.

“Ви маєте бути вдячними. Буде дуже важко “вести бізнес” у такий спосіб”, – наголосив Трамп.

“Ви не поважаєте США” – Трамп завершив зустріч різкою заявою

Кульмінація напруженості відбулася, коли Дональд Трамп опублікував заяву на своїй сторінці у соціальній мережі:

“Я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучена Америка, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру”.

За словами Трампа, Зеленський не проявив поваги до США в Овальному кабінеті.

“Він не поважав Сполучені Штати Америки у їхньому заповітному Овальному кабінеті”.

Після цього він фактично завершив переговори, заявивши:

“Він може повернутися, коли буде готовий до миру”.

Прес-конференція Зеленського та Трампа була скасована, а український президент достроково залишив Білий дім.

Після жорсткої суперечки між Зеленським і Трампом, напруження між Україною та адміністрацією нового президента США лише зростає. Незрозуміло, чи продовжить Вашингтон військову підтримку Києву на тому ж рівні та як розвиватимуться подальші дипломатичні відносини.

Але головне питання залишається відкритим: Чи дійсно Трамп готовий змусити Україну піти на мирні домовленості з путіним?

Згодом повідомили, що Зеленський все ж дасть інтерв’ю Fox News.

Інтерв’ю почнеться 1 березня о 01:00 за київським часом.