Держава молодим українцям пропонує проєкт “Контракт 18-24”: рік служби й виплати до 2 мільйонів гривень

Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» — добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

Головний акцент – це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку.

«Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Контракт 18-24» пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою: контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

«Ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які приєднаються до Сил оборони, отримають усе необхідне: найкращу підготовку, високий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливості для кар’єрного зростання», – додав Рустем Умєров.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

«Українська армія змінюється. Вона стає сучасною, сильною і гнучкою. «Контракт 18-24» – це один із кроків до формування професійного війська нового рівня, де кожен доброволець – це цінність і сила нашої оборони», – підсумував очільник Міноборони.

Сьогодні за проєктом Міністерства оборони «Контракт 18-24» добровольці можуть долучитися до шести бригад, визначених Генштабом ЗСУ:

✔️ 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс»

✔️ 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

✔️ 72 окрема механізована бригада;

✔️ 92 окрема штурмова бригада;

✔️ 95 окрема окрема десантно-штурмова бригада;

✔️ 38 окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ.