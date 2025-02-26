Внаслідок дронової атаки рф на Київщину загинув відомий хірург із Закарпаття та його дружина, журналістка “Укрінформу” Тетяна Кулик

Сьогодні наслідок чергової терористичної атаки росіян у селі Крюківщина на Київщині в приватному будинку загинуло подружжя — український вчений, онкохірург, завідувач кафедри хірургії № 3 Національного медуніверситету імені Богомольця, професор Павло Іванчов та його дружина, журналістка «Укрінформу», авторка і ведуча проєкту «Нація непереможних» Тетяна Кулик.

Павло Васильович Іванчов народився 2 червня 1972 р. у с. Бедевля, Тячівського району, Закарпатської області. Вищу медичну освіту здобув у 1995 р., закінчивши з відзнакою медичний факультет Ужгородського Державного університету. Із червня цього ж року продовжив навчання в інтернатурі за спеціальністю «хірургія» (1995—1997) на кафедрі факультетської хірургії № 2 НМУ ім. О. О. Богомольця. Відтоді вся практична й наукова діяльність П. В. Іванчова пов’язана з Національним медичним університетом імені О. О. Богомольця.

Тетяна Кулик була членкинею Національної спілки журналістів України. Також вона працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою “Центрального каналу” (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.

Цієї ночі російський дрон іранського виробництва вбив Павла Іванчова, якому було всього 52 роки, та його дружину Тетяну Кулик у власному будинку.

Вічная пам’ять!