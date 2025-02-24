У Празі українці влаштували весілля з бійкою: тричі приїждала поліція

З суботи на неділю поліцейські щонайменше тричі виїжджали на вулицю Петржилкову у Празі. Тут, в одному з ресторанів у районі Стодулки відбувалося весілля для родини з України. Гості кілька разів билися між собою. Одна людина потрапила до лікарні.

«Нас викликали в ресторан, де неодноразово виникали конфлікти між учасниками, які перебували в стані алкогольного сп’яніння. Серед іншого, стався напад, в результаті якого одна людина отримала поранення і опинилася під наглядом медиків», – повідомив речник поліції Ян Рибанський.

«Нас викликали близько дев’ятої години вечора. Ми надали допомогу молодому чоловіку віком близько тридцяти років, якого доставили до лікарні в стані середньої тяжкості з травмою голови», — сказала Яна Поштова, прес-секретар служби невідкладної допомоги Праги, повідомляє iDNES.cz.

Очевидці, з якими кореспондент сайту Novinky.cz поспілкувався на місці, розповіли, що переважна більшість гостей були з України. Крики було чути і на вулиці, куди вийшла частина персоналу ресторану під час втручання поліції. На тротуарі перед закладом була калюжа крові.

«Наразі ми з’ясовуємо, що саме сталося, триває розслідування справи”, – додав Рибанський.