В столиці Чехії відбувся масштабний проукраїнський мітинг

23 лютого, напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, на Староміській площі Праги відбувся масштабний мітинг на підтримку українського народу.

Тисячі людей зібралися на головній площі Чехії, аби нагадати про війну в Україні. Вони принесли із собою прапори України, Чехії та Євросоюзу, а також транспаранти з написами «Путін = Гітлер», «Росія катує та вбиває», «Україні потрібно більше зброї».

Зі сцени перед присутніми виступили представили благодійних організацій, які допомагають Україні та українським біженцям, а також президент Чехії Петр Павел.

«Я пишаюся тим, що наша країна перебуває на боці України. Звичайно, дякую вам за це. Але ми маємо чітко розуміти основні факти: Україна хоче бути суверенною державою, війну не розв’язали ні НАТО, ні Європейський союз», – звернувся до демонстрантів очільник держави.

Він також згадав, що Україна і Чехія мають схожу сучасну історію, і нагадав про парадокс Мюнхенської угоди.

«Чехія не захищалася, а Україна захищається з величезною самовіддачею», – додав президент.

За його словами, Євросоюзу не можна знижувати свої зусилля у досягненні справедливого світу.

Акцію під назвою «Разом за Україну» організували чеський громадський рух «Мільйон миттєвостей для демократії». Мітинг тривав близько півтори години. Після його завершення багато демонстрантів взяли участь у заходах пам’яті всіх військових та цивільних України, які загинули на війні.