Ілон Маск звинуватив Зеленського у вбивстві американського журналіста на Закарпатті

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський винен у загибелі американського журналіста і блогера Гонсало Ліри.

Про це він сказав у соцмережі X.

Пряма цитата Маска: «Зеленський убив американського журналіста!» — написав він у відповідь на публікацію одного з користувачів. Він також підкреслив, що Ліра критично ставився до українського Президента.

У травні 2023 року СБУ затримала Ліру в Харкові за обвинуваченням у виправданні збройної агресії РФ (стаття 436−2 Кримінального кодексу).

У Службі безпкеки України зазначили, що в травні 2023 року на Харківщині було викрито блогера з подвійним громадянством (Чилі та США), який систематично виправдовував російську агресію в Україні та поширював проросійські тези у своїх соціальних мережах.

За даними слідства, у своїх відео він визнавав правомірною російську агресію та заперечував воєнні злочини РФ. Ліра також стверджував, що ЗСУ нібито обстрілюють свою ж територію, а в Україні панує неонацистський режим.

Пізніше його відпустили під домашній арешт, але в липні знову заарештували за порушення застави і спробу покинути Україну. Його затримали в Закарпатській області, він намагався виїхати в Угорщину, щоб просити там політичного притулку.

Ліру помістили в Харківське СІЗО, де він чекав на суд.

Певний час блогер перебував під вартою у Харківському слідчому ізоляторі. Згодом лікарі діагностували у нього двосторонню пневмонію, після чого фігуранта перевели до місцевої лікарні. Під час лікування у пацієнта виявили проблеми із серцево-судинною системою. Йому надавали інтенсивну терапію, але незважаючи на лікування, 11 січня 2024 року лікарі констатували смерть, спричинену ускладненнями від двобічного запалення легень, а саме – від серцевої недостатності.

Усі дії українських правоохоронців і медиків відбувалися виключно у рамках чинного законодавства.

На захист пропагандиста виступив проросійський ведучий Такер Карлсон і мільярдер Ілон Маск.

Карлсон говорив, що Гонсало заарештували і катують за «критику Зеленського».

Ілон Маск у коментарях до посту Карлсона зажадав пояснень від президента Володимира Зеленського через затримання Ліри.