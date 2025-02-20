Угорщина блокуватиме санкції проти росії та білорусі

Угорщина не підтримає продовження санкції ЄС проти російських і білоруських громадян, оскільки необхідно дати час для мирних перемовин між США і Росією.

Як передає Укрінформ, про це у четвер заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Вашингтоні, повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х.

«Ми не погодимося на продовження санкцій у понеділок – є час до 10 березня», – заявив очільник угорського МЗС.

Сійярто також зазначив, що Єврокомісія не виконала обіцянку включити Угорщину у переговори про відновлення транзиту газу через Україну, запросивши натомість лише Словаччину і Україну.

«Вони вже порушили одну з чотирьох гарантій», – сказав він.

Нагадаємо, що з офіційних джерел в ЄС стало відомо, що Комітет постійних представників країн ЄС на рівні послів (Coreper 2) у середу підтримав 16-й пакет санкцій проти Росії у зв’язку із її агресією проти України.

Очікується, що формальне затвердження 16-го пакету санкцій ЄС проти росії відбудеться наступного понеділка під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

12 вересня 2024 року Європейський Союз продовжив ще на 6 місяців, до 15 березня 2025 року, індивідуальні санкції проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.