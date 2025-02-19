В ЗСУ потрібні кухарі!

Виявляється, кухар у ЗСУ відповідає не просто за приготування їжі, а ще й за:

своєчасне та доброякісне приготування їжі згідно з меню-розкладкою та її рівномірне видавання особовому складу;

забезпечення належної якості та смаку приготованих страв;

за постійне дотримання санітарно-гігієнічних вимог і кулінарних правил за обробки продуктів та приготуванні їжі;

утримання у чистоті спецодягу, робочих місць, обладнання, інвентарю та кухонного посуду;

правильне експлуатування технологічного та холодильного обладнання.

Як відбувається планування меню

Фахівці Управління комунікацій КДШВ ЗС України наголосили, що при організації планування харчування розраховуються продукти на одного військовослужбовця на добу. Добове меню повинно містити визначену кількість кілокалорій.

Мінімальна кількість кілокалорій для харчування військовослужбовця на добу становить не менш як 3500 .

Під час визначення граничних обсягів коштів для замовлення харчових продуктів у межах військової частини застосовуються коефіцієнти з урахуванням належності військової частини до відповідної категорії та виду застосування.

Меню-розкладка продуктів враховує базове меню, наявний асортимент та кількість продуктів харчування, а також граничний обсяг коштів.

Під час складання меню-розкладки, з якою має справу кухар, також зважають на умови перебування та виконання завдань військовою частиною, пору року, установлений режим харчування та побажання особового складу військової частини.