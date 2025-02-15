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Угорщина заблокувала переговори про членство України в ЄС

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Угорщина заблокувала відкриття першого кластера перемовин щодо членства України в Європейському Союзі “Основи”, який стосується верховенства права. Про це інформує   RMF24 із посиланням на дипломата ЄС. 

Польське головування представило у п’ятницю, 14 лютого, лист з умовами відкриття кластеру “Основи”, який буде надіслано Україні. Йдеться про підготовку та прийняття двох дорожніх карт. Одна з них має стосуватися плану реформ у сфері верховенства права, а інша – реформи державного управління.

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Текст листа отримав широку підтримку країн ЄС, за винятком однієї делегації, а для його відправлення необхідна одностайність.

Польський мовник зазначив, що лише угорська делегація виступила проти ухвалення цього листа, вимагаючи, щоб Україна представила ще й план захисту національних меншин.

Зазначається, що це може призвести до блокування відкриття першого кластера перемовин у квітні, адже до того часу мають ухвалити ще два процедурні рішення, кожне з яких можуть заблокувати.

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Нагадаємо вам, що зараз проходить Мюнхенська конференція, де вирішуватиметься доля України.

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