Заступник МЗС Угорщини Левенте Мадяр звинувавтив Київ у багатому і розкішному житті

«У своїй сторінці на фейсбук він написав, що «ресторани, кафе та магазини заповнені. Солдатів майже не видно на вулицях, зникли танкові пастки. Київ показує картину процвітаючого пульсуючого мегаполісу, який живе на особливо високому рівні, з заторами, розкішними автомобілями та натовпом на вулиці».

Після побаченого, Левенте Мадяр вважає, що Україні не потрібна фінансова допомога.

Також він зауважив, що в Києві люди ігнорують повітряну тривогу і не йдуть в укриття, бо вже звикли до цього…

Ось для чого пан держсекретар приїжджав до столиці України.

Як уже повідомляло українське МЗС, головною метою пана Мадяра була зйомка у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України.

До слова, Левенте Мадяр створив сторінку у фейсбуці зовсім недавно, 8 лютого 2025, буквально напередодні свого візиту в Україну.

Це мабуть для того, щоб створювати ще ще більше контенту для дискредитації України та перешкоджати її вступу до ЄС.

Окрім висерів Орбана, Сійярто, Вікторії Ференц чи Ласло Брензовича, ми тепер будемо спостерігати ще і за Левенте Мадяром.