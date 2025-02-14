Переговори між росією, Україною та США в Мюнхені: чого нам очікувати?

Очільник США стверджує, що в Мюнхенській конференції вперше з 2022 року візьмуть участь представники Росії

У п’ятницю 14 лютого стартує Мюнхенська конференція з безпеки (MSC). Президент США Дональд Трамп уже анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США. Водночас Київ таку можливість заперечує. Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі в четвер, 13 лютого.

арто зазначити, що з 2022 року Росія офіційно не бере участі у Мюнхенській безпековій конференції, і цьогоріч про появу її представників на заході також не повідомляли. Наразі інформацію Трампа не підтвердили також і Посольство Росії у Вашингтоні та дипломатична місія Росії при ООН.

Тим часом Київ не планує брати участь у зустрічі, анонсованій президентом США.

«Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається», – заявив журналістам Дмитро Литвин, радник президента України Володимира Зеленського.

Згідно з інформацією на порталі MSC, форум відкриє голова конференції Крістоф Хойсген в готелі Bayerischer Hof 14 лютого о 13:30 (14:40 за Києвом). Потім із вступною промовою виступить президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр.

Програма першого дня, 14 лютого, акцентує на викликах глобальній безпеці, включаючи майбутнє глобального управління, глобальну фінансову архітектуру, демократичну стійкість, кліматичну безпеку, ядерну безпеку, гібридні загрози, майбутнє ШІ.

15 лютого відбудуться дебати щодо стану міжнародного порядку, регіональних конфліктів і криз – від майбутнього трансатлантичного партнерства до України. Учасники обговорять ситуацію в Судані, Гаїті, Венесуелі, Афганістані та Грузії, а також на Близькому Сході.

На 16 лютого заплановано обговорення ролі Європи у світі, включно з питаннями розширення ЄС та європейської конкурентоспроможності.