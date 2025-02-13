Прем’єр Словаччини назвав Україну та ЄС невдахами і опублікував фото з Президентом росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ЄС нібито заохочує Україну продовжувати війну проти РФ і підтримує вбивства

Про це він написав у Facebook, супроводивши допис спільним фото з російським диктатором Володимиром Путіним:

“З самого початку я мав іншу думку щодо війни в Україні, ніж абсолютна більшість прем’єр-міністрів країн ЄС. І я це добре переніс. Але я знав, що роблю. Застосування російської військової сили було порушенням міжнародного права, але Росія мала для цього серйозні причини безпеки. Я підтримував усі мирні плани та негайне припинення бойових дій. Коли він був на столі у квітні 2022 року, Захід заборонив його в Україні. Бо він наївно вважав, що продовження війни послабить Росію політично й економічно.

ЄС є другим за кількістю програшів після України. Це просто тому, що донині вона не має власної думки щодо фундаментальних питань зовнішньої політики і лише сліпо копіювала адміністрацію Байдена у війні в Україні. Я завжди наголошував на цьому, але, можливо, не дуже сильно, тому ми повинні нести відповідальність разом з ЄС, членом якого ми є і хочемо залишатися. ЄС пішов у тотальний наступ у війні в Україні – санкції проти Росії, величезна фінансова, військова, політична та груба пропагандистська підтримка України.

Зараз мені сумно бачити, наскільки ми безпорадні в ЄС, особливо, наскільки беззахисні ті, хто так непохитно підтримує все більше і більше вбивств в Україні. Адже про те, як у військовому плані поводився мирний проект ЄС, скільки грошей і любові вони віддали Україні, про ЄС сьогодні ніхто не говорить. В ЄС ми не маємо уявлення про те, що насправді відбувається у відносинах між США та Росією, які є абсолютно вирішальними для припинення військового конфлікту. Я не знаю, чи це звучить трохи збентежено, коли деякі країни-члени ЄС та інституції ЄС сьогодні вимагають місця за мирним столом.

Після довгої телефонної розмови з президентом Путіним президент Трамп принаймні подзвонив Зеленському та повідомив йому, що буде. Наприклад, щось таке неймовірне, як демократичні вибори. Ніхто нас в ЄС не кличе. Президента ЄР, ЄК та ЄП ніхто не телефонуватиме. ЄС повинен буде швидко протверезіти від свого військового божевілля і усвідомити, що він повинен бути суверенним у своїх думках і ставленнях, щоб вижити. Інакше вона потрапить у глибоку кризу. Саме така саморефлексія ЄС зацікавлена ​​в нас у SMERE – SSD, і ми хочемо брати в ній активну участь. Тому сумно бачити наших розпалювачів війни в Словаччині.

Вони мовчать, як воші під струпом, єдине, що вони вміють, це кричати на SMER – SSD і на мене, коли ми впевнено говоримо, що Словаччина повинна готуватися до нової якості міжнародних відносин і що ми не можемо стояти, як кам’яна каплиця за селом. Все, що вони знають, це ображати його і мене після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і, спираючись на брехню про вихід з ЄС, робити масаж людям на вулицях. Чи будуть вони так кричати, коли президент США Трамп відвідає Москву, як він публічно підтвердив?

Мені страшенно прикро за сотні тисяч загиблих як з українського, так і з російського боку. Ми в ЄС повинні думати про них. Було зрозуміло, що війна не має військового рішення, я повторив це, мабуть, тисячу разів. Тим не менш, яструби війни в ЄС штовхали Україну на все нові й нові бійні. Згадаймо відому заяву голландця Рютте, генсека НАТО, згідно з яким Захід не програє війну в Україні, просто фронт рухається не в тому напрямку. За весь час конфлікту я не чув стільки брутальної чесності та визнання того, чим насправді була для Заходу війна в Україні.

Президент Росії Володимир Путін, якого словацькі та європейські медіа називали і називають найпідлішим чином, сьогодні разом із американським президентом Дональдом Трампом, якого словацькі та європейські ЗМІ зараз починають називати найпідлішим чином, вирішуватимуть, що буде в Україні. Більше ніхто. Путін і Трамп. І вам не потрібен диплом коледжу, щоб зрозуміти, що відбувається. Президент Трамп вимагатиме від України все, що Байден дав Україні на підтримку війни. Він змусить Європу брати ще більше газу та нафти у США, а врешті-решт скаже союзникам по НАТО, що якщо вони не будуть такими добрими і жорстоко не збільшать свої витрати на оборону, наприклад, до 5 відсотків ВВП, то вони повинні забути про статтю 5 Договору про НАТО. Президенту Путіну залишиться територія в Україні, яку він військово контролює, і гарантія того, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Що з Україною? Вона втратить третину території, свої надра, ніколи не буде в НАТО, на її території будуть чужі армії.

Президент Зеленський точно не знайде за це вічної слави. Всі інші будуть просто допомагати. Ми в ЄС просто безпорадно спостерігаємо. Ми самі винні в цьому принизливому завданні. У тенісному парному поєдинку між парою Трамп, Путін і парою ЄС, Україна перемогла президентська пара з переконливим рахунком 3:0 за сетами (6:0, 6:0, 6:0). І тим більше забудемо про існуючий світовий порядок. І в ЄС ми повинні негайно почати слідувати старій істині, що майбутнє можна передбачити найкраще, якщо почати над ним активно працювати. І про це була моя зустріч з президентом Росії”.

Нагадаємо вам, що Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть “зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України”.

Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч з Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.

У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що “ми можемо зробити разом”, а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.

За словами Трампа, розмова з Зеленським “пройшла дуже добре”.

13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів із росією потрібна участь європейців та українців.

Водночас премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що європейські чиновники “виголошують нікчемні заяви”, коментуючи декларацію ЄС, у якій наголошується на необхідності, аби Україна та Європа брали участь “у будь-яких перемовинах”.