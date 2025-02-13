Орбан зробив обурливу заяву щодо участі ЄС в переговорах щодо російсько-української війни

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував вимогу Європи брати участь у переговорах щодо російсько-української війни.

Свої обурення угорський політик висловив на на своїй сторінці в Х.

“Ця заява є сумним свідченням поганого лідерства Брюсселя. Поки президент Трамп і президент Путін домовляються про мир, офіційні особи ЄС роблять марні заяви. Ви не можете просити місце за столом переговорів”, – йдеться у дописі Орбана.

За його словами, Брюссель має “заслужити” місце за столом переговорів через “силу, хороше лідерство та розумну дипломатію”.

“Позиція Брюсселя – підтримувати вбивства стільки, скільки це буде потрібно – є морально й політично неприйнятною”, – додав угорський прем’єр.

Зазначається, що таким чином він прокоментував публікацію верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, де вона назвала незалежність і територіальну цілісність України безумовними.

Нагадаємо вам, що вчора в Україну прибув заступник міністра закордонних справ Угорщини “вимагати пояснень щодо кампанії з наклепу” проти Орбана.

Сьогодні МЗС України надало офіційний коментар:

“Україна 🇺🇦 категорично відкидає будь-які звинувачення угорської 🇭🇺 сторони про нібито розгортання “дискредитаційної кампанії” проти керівництва цієї країни.

Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. Тим більше не маємо намірів втручатися у внутрішні справи інших країн.

Відповідна позиція було чітко доведена 10 лютого у Києві під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка із заступником міністра – парламентським державним секретарем Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром.

Незважаючи на конструктивний прийом угорського колеги в Києві та організацію на термінове прохання зовнішньополітичного відомства Угорщини усіх запитуваних зустрічей, виявилося, що головною метою пана Мадяра була зйомка у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України.

Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії.

Як зазначалося під час зустрічі, такі дії угорських посадовців можуть слугувати виключно інтересам Російської Федерації, яка прагне сіяти розбрат.

Україна була і залишається відданою принципам партнерства та завжди відкрита до чесного і конструктивного діалогу, спрямованого на зміцнення взаєморозуміння і співпраці з усіма державами, які поділяють цінності демократії та верховенства права”.