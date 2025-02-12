fbpx
Україна

Долучайся до лав НГУ!

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до Долучайся до лав НГУ!

 Бригади Національної гвардії України кожного дня зі зброєю в руках, разом із силами оборони України, воюють на фронті та роблять все, аби зупинити ворога. Забезпечують безпеку, захищають державні кордони та дбають про спокій і комфорт громадян. 

       Національна гвардія України запрошує громадян поповнити ряди військових частин та стати важливою складовою відновлення безпекової ситуації на звільнених територіях. 

Читайте також:  Українця затримали у Словаччині через "загрозу держперевороту"

Тут важливий кожен і кожна. Всі, хто докладає титанічних зусиль для захисту нашої держави. Якісна підготовка – це фундамент нашої оборони і можливість для звільнення територій, які страждають від ярма неволі окупанта.

Наразі є такі вакансії: артилеристи, піхотинці, розвідники, оператори БПЛА, медики, водії, психологи, інженери, програмісти та кухарі.

Переглядів: 8

Читайте також: