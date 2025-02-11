В Київ прибув заступник міністра закордонних справ Угорщини “вимагати пояснень щодо кампанії з наклепу” проти Орбана

11 лютого до України прибув парламентський державний секретар Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Левенте Мадяр. Він хоче звернутись до українського керівництва за поясненнями щодо “наклепницької кампанії проти Угорщини”.
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
Згідно із заявою Левенте Мадяра, угорські спецслужби мають інформацію щодо “кампанії з наклепу”, яка ведеться проти Угорщини. Україна підтримує цю кампанію.
“Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини“, — повідомив заступник міністра закордонних справ Угорщини.
Левенте Мадяр також заявив, що “націоналістичні уряди” України нібито обмежили права угорців у Закарпатській області. Та, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Угорщина нібито відклала розбіжності у сторону та “прийшла на допомогу Києву”.
Держсекретар також зазначив, що Угорщина полегшила життя українцям, які проживали в Угорщині, а саме: організувала школи, допомагала з перебуванням у країні, інтегрувала у життя Угорщини. Він наголосив, що Угорщина не зацікавлена у продовженні війни, і хоче “якнайшвидше покласти край людським стражданням”.
Мадяр додав, що Угорщина координувала свою гуманітарну політику з керівництвом України, починаючи з найвищого рівня. І тому, після такої історії, Угорщина не може розглядати інакше, ніж “удар в спину” нібито фінансування та підтримку Україною дискредитації угорського уряду.
“Мета моєї нинішньої поїздки до Києва – попросити в українського керівництва пояснень щодо всього, а за відсутності пояснень – окреслити можливу відповідь Угорщини. Ця ситуація стосується не уряду, навіть не того, хто правий у наших внутрішніх політичних дебатах” — заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр.
Нагадаємо вам, що 4 лютого лідер провладної фракції “Фідес” у парламенті Угорщини Мате Кочіш заявив, що угорські спецслужби мають інформацію щодо “кампанії з дискредитації” угорського уряду та прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Мета “операції з дискредитації” — публікації у медіа матеріалів з неправдивою інформацією, здатних негативно вплинути на громадську думку. За цією нібито операцією з “дискредитації” стоїть Україна.Раніше, журналісти французького телеканалу France 2 дізнались, що Віктор Орбан мешкає у незадекларованому замку часів Австро-Угорщини. Маєток записаний на його батька і приблизно коштує 45 млн євро. Згідно з декларацією Віктор Орбан та його дружина тримають близько 14 тисяч євро на банківському рахунку та мають два будинки.