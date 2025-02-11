В Київ прибув заступник міністра закордонних справ Угорщини “вимагати пояснень щодо кампанії з наклепу” проти Орбана

11 лютого до України прибув парламентський державний секретар Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Левенте Мадяр. Він хоче звернутись до українського керівництва за поясненнями щодо “наклепницької кампанії проти Угорщини”.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Згідно із заявою Левенте Мадяра, угорські спецслужби мають інформацію щодо “кампанії з наклепу”, яка ведеться проти Угорщини. Україна підтримує цю кампанію.

“Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини“, — повідомив заступник міністра закордонних справ Угорщини.

Левенте Мадяр також заявив, що “націоналістичні уряди” України нібито обмежили права угорців у Закарпатській області. Та, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Угорщина нібито відклала розбіжності у сторону та “прийшла на допомогу Києву”.

Держсекретар також зазначив, що Угорщина полегшила життя українцям, які проживали в Угорщині, а саме: організувала школи, допомагала з перебуванням у країні, інтегрувала у життя Угорщини. Він наголосив, що Угорщина не зацікавлена у продовженні війни, і хоче “якнайшвидше покласти край людським стражданням”.

Мадяр додав, що Угорщина координувала свою гуманітарну політику з керівництвом України, починаючи з найвищого рівня. І тому, після такої історії, Угорщина не може розглядати інакше, ніж “удар в спину” нібито фінансування та підтримку Україною дискредитації угорського уряду.