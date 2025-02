Гурт “Ziferblat” виграв нацвідбір і представить Україну на Євробаченні-2025 (ВІДЕО)

8 лютого відбувся фінал Нацвідбору на “Євробачення 2025” — за результатами голосів Україну представлятиме гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. Саме їм глядачі найбільшу кількість голосів. Сукупно артисти набрали 19 балів (10 від глядачів та 9 від журі).



Другу сходинку розділяють аж три гурти (усі набрали по 16 балів):

MOLODI з піснею my sea (9 балів від глядачів);

Маша Кондратенко з її треком No Time to Cry (8 від глядачів),

а також KHAYAT із синголом HONOR (6 від глядачів).

Про “Євробачення 2025”



69-й Пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.

Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів. Окрім того, до фіналу автоматично потраплять представники країн “великої п’ятірки” (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також переможниця попереднього року — Швейцарія.

Швейцарська телерадіокомпанія SRG SSR вже оголосила ведучих 69-го пісенного конкурсу “Євробачення”. Ними стали Гейзел Брюггер, Мішель Гунцікер та Сандра Штудер.