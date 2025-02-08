“Фіцо у відставку”: у Словаччині знову проходять мітинги (ВІДЕО, ФОТО)

У п’ятницю, 7 лютого, в різних містах Словаччини та за її межами відбувалися акції протесту під гаслом “Словаччина – це Європа”.

Про це повідомляє Noviny та Aktuality.

У кількох містах Словаччини пройшли акції протесту, спрямовані на привернення уваги до стурбованості зовнішньополітичною орієнтацією країни та позицією її нинішнього керівництва. Зустрічі під назвою «Словаччина — це Європа» проводяться, наприклад, у Братиславі, Кошице, Банській Бистриці, Нітрі, Трнаві, Жиліні, Попраді та в деяких закордонних містах.

« Ми хочемо чітко показати, що майбутнє Словаччини не може бути відокремлене від демократичних принципів і стабільності у вільній Європі. Наші мітинги — це можливість продемонструвати рішучість людей захищати цінності, на яких побудоване сучасне суспільство», — заявили організатори. У столиці захід організовує громадське об’єднання «Мир Україні», в інших містах – місцеві громадські активісти та громадські платформи.

Поліція вжила заходів безпеки у зв’язку з масовими зборами. Вона постійно моніторила та оцінювала ситуацію. Поліція попередила, що також можливі обмеження руху. Вона попросила громадян поважати її вказівки та бути уважними до інших людей.

У Братиславі натовп людей заповнив площу біля будівлі уряду



Ще до початку протесту він також скандував гасла проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Прем’єр-міністр раніше неодноразово звинувачував організаторів громадянських демонстрацій і опозицію в спробі державного перевороту в країні; У відповідь вони заявили, що цими заявами Фіцо лише намагався відвернути увагу громадськості від своїх труднощів з управлінням і невирішених проблем країни.

Протести почалися в грудні минулого року у відповідь на зустріч Фіцо з президентом Росії Володимиром Путіним, чия країна близько трьох років тому вторглася в Україну. У січні цього року Фіцо захищав свого однопартійця та віце-спікера парламенту Тібора Гашпара, який допустив можливість виходу Словаччини з Євросоюзу.

«Жодне гідне представництво не зустрічається з Путіним, військовим злочинцем і масовим вбивцею, якого переслідують міжнародне судочинство. Фіцо став головним героєм російської гібридної війни в Словаччині. Прем’єр-міністр Фіцо перетворює Словаччину на російську провінцію», – заявили організатори мітингу в Братиславі, вкотре закликавши Фіцо піти у відставку з посади прем’єр-міністра. Натовп у відповідь скандував “У відставку”, а раніше також “Нам соромно за Фіцо” і “Російський агент”.

Звинувачення в державному перевороті



Окрім звинувачень організаторів протестів у спробі державного перевороту, урядові політики Словаччини пов’язують їх із військовим підрозділом «Грузинський легіон», який, на їхню думку, стоїть за протестами в Україні та Грузії. Фіцо також заявив, що демонстрації скликаються на основі брехні, оскільки уряд не планує вихід Словаччини з ЄС.

За даними організаторів, на попередній мітинг у Братиславі два тижні тому вийшло близько 40 тисяч людей. Минулого тижня демонстрації тривали в кількох містах Словаччини.

За словами Мартіни Славікової, прес-секретаря президії поліції, публічні зібрання були мирними та безпечними. « Сьогоднішні масові зібрання в кількох містах Словаччини пройшли мирно та безпечно, без будь-яких ситуацій, які б серйозно порушували громадський порядок», – пояснила речниця.

Поліція подякувала учасникам за уважну поведінку. Вона також подякувала всім, хто стежив за дотриманням заходів безпеки, органам місцевого самоврядування та організаторам.