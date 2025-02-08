Працівники ТЦК будуть спілкуватися з громадянами ввічливо та з повагою (ВІДЕО)

В Сухопутних військах ЗСУ вирішили створити правила поведінки і спілкування військовослужбовців ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів, заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Наразі, за словами речника, у Сухопутних військах розгорнули комплекс заходів щодо виявлення та усунення недоліків, які заважають проводити мобілізацію якісно.

“Проводиться і опитування військовослужбовців, проводяться спільні наради, до яких залучається досить широке коло осіб. І якраз одним із варіантів рішення цих проблем є написання такого певного набору правил і політик щодо діяльності військовослужбовців ТЦК при здійсненні мобілізаційних заходів” – повідомив Віталій Саранцев.

Він уточнив, що йдеться, зокрема, про спілкування з військовозобов’язаними під час заходів оповіщення, під час проведення оформлення і так далі.

“Стрижнево, це має бути повага до громадян, це має бути максимально дотримані правила ввічливості, певна коректна поведінка, яка має супроводжувати весь цей процес. Щоб ми могли збити весь цей негатив”, – пояснив Саранцев.

Він додав, що також у Сухопутних військах хочуть створити і правила для адвокатів, які захищають військовозобов’язаних.

“Ми хочемо прописати також правила і для цієї категорії, які захищають права військовозобов’язаних з тих чи інших питань… І ці правила, звичайно, мають бути обов’язковими до виконання обома сторонами. Тому що є певні неприпустимі ситуації, які призводять, на жаль, до конфліктів”, – сказав речник.

За словами Саранцева, уже відбулися попередні зустрічі з представниками Національної спілки адвокатів – там таке рішення підтримали, і нині сторони спільно розробляють відповідні правила.

Речник Сухопутних військ зазначив, що мобілізація є непопулярним заходом у суспільстві, але додав, що такі заходи сприймаються негативно в усіх країнах.

“Потрібно працювати не тільки нам у своєму середовищі, а потрібно працювати в цій країні в напрямку підвищення оборонної свідомості громадян… Я хотів би, щоб такі слова як “бусифікація”, “людолови”, “ухилянти” назавжди зникли з нашого лексикону, сприймалися виключно негативно в нашій розмові, мали максимально негативне значення, кого б вони не стосувались”, – підсумував Саранцев.

Що ж призвело до цього?

Раніше в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця повідомляли, що за перші вісім місяців 2024 року вони отримав понад 1,6 тисячі звернень громадян щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК. За весь 2023 рік їх загальна кількість була майже втричі менша – 561.



Упродовж 2024 року повідомлялося про щонайменше кілька смертей військовозобов’язаних на територіальних центрів комплектування. Неодноразовими були і скарги на так звану “бусифікацію” у різних населених пунктах, коли до військовозобов’язаних застосовували силу чи спецзасоби.



7 лютого поліція Чернівецької області повідомила, що у ТЦК помер 32-річний буковинець. Обставини смерті чоловіка з’ясовують.



Водночас 1 лютого у будівлі Рівненського обласного ТЦК та СП вдень стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, 6 дістали поранень.



Згодом СБУ повідомила, що у будівлі ТЦК у Рівному загинув завербований російськими спецслужбами 21-річний безробітний із Житомирщини. Його дистанційно підірвали самі ж росіяни.



Також 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов’язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше в поліції повідомили про затримання обох фігурантів по “гарячих слідах”.



Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що напади на військових ТЦК є червоною лінією, яку не можна перетинати, і закликав до жорсткої реакції влади та покарання для вбивць.