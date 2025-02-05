Силам оборони України потрібні діловоди

Діловод – це службовець, відповідальний за ведення документообігу організації (незалежно від форм власності). Основні завдання та обов’язки діловода полягають у реєстрації й обліку вхідної й вихідної кореспонденції, а також іншої внутрішньої документації підприємства. Зараз Силам оборони України масово потрібні грамотні діловоди, які налаштують роботу з документами у підрозділах.

Основні обов’язки:

Забезпечення систематизації, класифікації та зберігання документів; Ведення обліку та контроль за рухом документів; Підготовка та оформлення документів (договори, заявки, звіти тощо); Координація та контроль за виконанням документальних процедур; Забезпечення своєчасного та точного виконання доручень керівництва; Підтримка електронної бази даних та архівування документів;

Виконання інших завдань, пов’язаних з діловодством, за потреби. Вимоги: Придатність до військової служби;

Відсутність критичних проблем зі здоров’ям, що можуть унеможливити виконання завдань; Бажання працювати в посиленому режимі та принести користь Україні;

Досвід роботи в сфері діловодства буде перевагою, але не є обов’язковим;

Вміння працювати з офісними програмами (Word, Excel, PowerPoint); Уважність до деталей та висока рівень організованості;

Вміння працювати в команді та виконувати завдання відповідно до встановлених термінів;

Вміння працювати з великим обсягом інформації та бути швидким у прийнятті рішень;

Відповідальність та дотримання конфіденційності; Вік від 18 до 55 років; Готовність жити та працювати в зоні бойових дій;

Наявність категорії водіння В буде перевагою, але не є обов’язковим.

Долучайся до Сил оборони України та зроби свій внесок у велику Перемогу над ворогом!