“Угорська армія 24 лютого 2022 року в маршовому стилі рухалася до кордонів України, ймовірно, щоб розділити її з росією” — генерал-майор запасу СБУ Ягун. Цю інформацію спецслужбовець розповів в прямому ефірі одного із національних телеканалів.

Зазначимо, що цю інформацію в травні 2023 року підтвердив угорський військовий експерт Андраш Рац, який тоді працював у Центрі стратегічних досліджень та безпеки уряду Угорщини. Він відверто зізнався, що армія Угорщини підтягувалася до Західного кордону України.

Виходить, що лідер Угорщини Віктор Орбан хотів повторити “подвиг” свого політичного кумира Адмірала Горті, який за вказівкою Адольфа Гітлера здійснив агресію та окупацію щодо Карпатської України в березні 1939 року, що було, на думку провідних світових істориків, однією із причин початку Другої Світової війни у вересні 1939 року.

На думку угорськомовних військових Закарпаття, окупаційну владу в Ужгороді мав очолити зрадник України, депутат Закарпатської обласної ради від угорської партії Закарпаття “КМКС” Василь Брензович.