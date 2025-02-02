В 2024 році в Чехії померло 753, а в Словаччині 178 українця

У 2024 році за межами України померло 10 115 громадян.

Найбільше смертей зафіксовано у країнах, де проживає велика українська діаспора або куди виїхали біженці через війну.

ТОП-5 країн за кількістю померлих українців:

Німеччина – 3 533 Польща – 2 226 Італія – 712 Чехія – 753 Молдова – 403

Також значні втрати зафіксовані у Словаччині (178), Австрії (121), Великій Британії (84), Франції (105), США (110) та інших країнах.

Офіційні дані щодо рф відсутні.

Статистика свідчить про важливість підтримки українців за кордоном та потребу в налагодженні механізмів репатріації тіл.