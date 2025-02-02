В 2024 році в Чехії померло 753, а в Словаччині 178 українця

У 2024 році за межами України померло 10 115 громадян.
Найбільше смертей зафіксовано у країнах, де проживає велика українська діаспора або куди виїхали біженці через війну.
ТОП-5 країн за кількістю померлих українців:
- Німеччина – 3 533
- Польща – 2 226
- Італія – 712
- Чехія – 753
- Молдова – 403
Також значні втрати зафіксовані у Словаччині (178), Австрії (121), Великій Британії (84), Франції (105), США (110) та інших країнах.
Офіційні дані щодо рф відсутні.
Статистика свідчить про важливість підтримки українців за кордоном та потребу в налагодженні механізмів репатріації тіл.