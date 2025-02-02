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За кордоном

В 2024 році в Чехії померло 753, а в Словаччині 178 українця

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до В 2024 році в Чехії померло 753, а в Словаччині 178 українця

У 2024 році за межами України померло 10 115 громадян.

Найбільше смертей зафіксовано у країнах, де проживає велика українська діаспора або куди виїхали біженці через війну.

ТОП-5 країн за кількістю померлих українців:

  1. Німеччина – 3 533
  2. Польща – 2 226
  3. Італія – 712
  4. Чехія – 753
  5. Молдова – 403
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Також значні втрати зафіксовані у Словаччині (178), Австрії (121), Великій Британії (84), Франції (105), США (110) та інших країнах.

Офіційні дані щодо рф відсутні.

Статистика свідчить про важливість підтримки українців за кордоном та потребу в налагодженні механізмів репатріації тіл.

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