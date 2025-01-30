Українця затримали у Словаччині через “загрозу держперевороту”

У Словаччині затримали українця та готують його депортацію через нібито “загрозу державного перевороту”.

Про це пише Dennik N.

Поліція депортує одного українця через нібито загрозу державного перевороту. Про це повідомила президент поліції Яна Машкарова, за словами якої це має відбутися “якнайшвидше”.

“Наразі одна особа перебуває у відділенні прикордонної іноземної поліції, де здійснюється адміністративне видворення”, – додала Машкарова.

Комітет з військових питань і безпеки повинен був обговорити звіт SIS про нібито державний переворот , але його не відкрили. Також опозиціонери хотіли запитати його про діяльність проросійського угруповання «Брат за брата».

Міністерство закордонних справ підтвердило затримання у Словаччині громадянина України за звинуваченням у “загрозі національній безпеці”. Посольство України з’ясовує обставини затримання, консули надають необхідну підтримку.

«Міністерству закордонних справ України відомо про затримання у Словаччині за звинуваченням у “загрозі національній безпеці” громадянина України 1966 року народження. Посольство України в Словацькій Республіці одразу встановило зв’язок із затриманим та його рідними. Консули надають необхідну підтримку нашому громадянину, який також має приватного адвоката», – зазначили у відомстві.

У МЗС додали, що посольство України вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з’ясування підстав затримання.

У відомстві заявили, що наполягають на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України, і запевнили, що українські дипломати тримають справу на особливому контролі.