Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску назвав Україну “вигаданою державою” і заявив, що її “неминуче” поділять між собою сусідні держави. Про це він заявив під час дискусії з журналістом. “Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Більше того – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно?

Від колишнього… як воно називалося… Закарпаття! Є ще угорці… Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія…”. “На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – це вигадана держава.

Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!”, – заявив Джорджеску. Наразі Джорджеску залишається найпопулярнішим кандидатом напередодні повторних президентських виборів, що пройдуть у травні.