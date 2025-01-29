Черговий поп УПЦ мп зрадив Україну

Херсонський клірик УПЦ (МП), як виявилось, втік з правобережжя області разом з росіянами. Мова йде про Костянтина Ланцева, протоєрея та голови Відділу релігійної освіти та катехизації Херсонської єпархії УПЦ (МП). Ланцев переїхав на Кубань і зараз служить в одному з краснодарських храмів РПЦ.

Про долю протоєрея Костянтина довгий час не було нічого відомо. В російському інформаційному просторі він почав з’являтись лише навесні 2024 роки, тобто через півтора року після втечі окупантів з Херсона. Як виявилось, Ланцев переїхав до Краснодара та служить “штатним священиком” у місцевому Свято-Сергієвському храмі.

За освітою Ланцев вчитель історії, тож у своїй парафії він виконує функцію “духовного наставника” для місцевих школярів та молоді. О. Костянтин вчить учнів четвертого класу однієї з краснодарських шкіл «Основ релігійної культури та світської етики». Для цього московський піп активно спотворює історичні події, підлаштовуючи їх під потреби сучасної російської пропаганди. Наприклад, розповідаючи дітям про хрещення Русі, Ланцев всіляко уникає терміну “Київська”.

До своєї втечі з Херсона отець Костянтин, як і інший херсонський піп-колаборант Максим Тарасенко, був наближений до чинного митрополита Херсонського і Таврійського Івана.

Ми нагадуємо, що попи УПЦ МП на окупованих територіях і нині підтримують тісні зв’язки з представниками УПЦ МП Західної України – зокрема відомо, що нині митрополит Марк, який очолює Хустську єпархію та є громадянином рф постійно співпрацює з УПЦ МП на Херсонщині.