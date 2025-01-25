“Фіцо у росію”: багатотисячні мітинги пройшли у містах Словаччини (ВІДЕО)

Протестувальники виступають проти позиції уряду та внутрішніх політичних рішень, які вони вважають суперечливими.

24 січня, у пʼятницю ввечері, в понад 20 містах Словаччини розпочались масові протести під гаслом “Словаччина – це Європа”, що є реакцією на політику уряду Роберта Фіцо.

Про це повідомило Aktuality.

Ініціаторами протестів стали ініціатива “Мир Україні” та опозиційні політичні партії, а акції набули міжнародного масштабу, зокрема протести пройшли в Польщі, Чехії, Німеччині та Ірландії. За даними ЗМІ, в Кошице, другому за величиною місті країни, на вулиці вийшло близько 15 тисяч осіб.

Близько 100 тис. людей вийшли на акцію протесту в Словаччині, повідомляє команда “Миру в Україні”. «Незважаючи на погрози вищих конституційних посадовців про насильство, що насувається, можливі провокації та державний переворот, усі зібрання були мирними та проходили в гідному та мирному дусі», — йдеться у прес-релізі.

У натовпі на мітингу в Братиславі можна було побачити багато людей похилого віку, а також сімей з маленькими дітьми. Демонстрація в Братиславі була перервана на кілька хвилин через відключення електроенергії, тому вимкнули звукову систему та освітлення трибуни. Хоча дехто з присутніх почав хвилюватися, чи не був це цілеспрямований напад, самі організатори зрештою заявили, що це не диверсія. Організатори акції протесту з громадської організації «Мієр Україна» до своїх вимог додали ще одну, яку вже висували раніше. Вони вимагають відставки прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

За словами президента Петра Пеллегріні, ситуація була серйозною, прем’єр-міністр Роберт Фіцо говорив про спробу державного перевороту та “структуру”, яка хоче порушити конституційне встановлення республіки. Сьогодні по всій Словаччині пройшли антиурядові протести, в яких взяли участь десятки тисяч людей, але спроби державного перевороту не було. Найбільше містян зібралося у Братиславі. За оцінками організаторів, у столиці зібралися до 60 тисяч людей, що зробило б сьогоднішню акцію протесту однією з найбільших у сучасній історії Словаччини. Проте маса людей поводилася б пристойно, якби не було заворушень.

Актор Томаш Машталір звернувся зі словами безпосередньо до прем’єр-міністра Роберта Фіцо. «Пане прем’єр-міністре, дозвольте мені пояснити, чому ми тут. Ми тут, щоб ввічливо й чітко показати вам, що багато років тому ми обрали, де хочемо бути. Ми хочемо належати до країн, де діє закон, дотримуються міжнародні угоди та є інституції контролю за владою», – сказав він. У відповідь на заяви про те, що акції протесту організовуються спільно з іноземними державами, він додав, що на акцію їх привела якась темна сила: «але це саморобка, це ваша влада».

На мітингу в столиці також виступив відомий словацький актор Томаш Машталір. На початку він нагадав, що цього тижня почули від політиків, що ці протести нібито організовуються за кордоном. Він додав, що розуміє їхню позицію, і пояснив чому: «Ми розуміємо, що політичне керівництво цієї країни не може уявити, що хтось може діяти за власним бажанням. Вони не можуть собі уявити, що хтось займається державними справами, не маючи від цього особистої вигоди, і що маса людей вийде на площі, навіть якщо вони не отримають за це гуляш і гвоздики».

Віктор Брайнер, експерт з гібридних загроз і безпеки, виступив на сцені в столиці. «Ми знаємо, що вони брешуть. Вони знають, що брешуть. Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть. Але вони все одно брешуть», – почав він свій виступ. Натовп розсміявся з його слів.

У промові він також заявив, що без довіри суспільство розвалюється. Він вважає, що прем’єр-міністр і Словацька інформаційна служба не мають довіри громадян. «Давайте перевіримо. SIS дізнався, що ви приїхали сюди, щоб влаштувати державний переворот, ви в це вірите?», – продовжив він.

Відомий чеський актор Болек Полівка також виступав на сцені в Братиславі “Не дайте забрати демократію, посмішку, свободу”, – сказав він натовпу.

У Братиславі люди скандують “Досить фіки!” або «Не будемо мовчати!»

На Náměstí slobody у Братиславі тисячі людей. Організатори протестів оголосили перед собою нову вимогу. Вони вимагають від прем’єр-міністра Роберта Фіцо відмовитися від свого мандату та піти у відставку в інтересах країни.

“Досить Фіки”, або “Словаччина – це Європа”, скандує натовп у Братиславі. На трибуні стоїть голова фонду «Стоп корупції» Зузана Петкова.

За даними поліції, масові зібрання проходили мирно, без серйозних інцидентів і порушень громадського порядку. «Загалом за час їхнього перебігу ми зафіксували три дрібних правопорушення, які поліцейські розкрили на місці», – повідомляє поліція у соцмережі.

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив протягом тижня, що в Словаччині готується переворот. За словами прем’єр-міністра, його готує не лише опозиція, громадські організації та ЗМІ, а й таємна група експертів з-за кордону. Роберт Фіцо заявив, що передавав секретну інформацію. Він нібито отримав дозвіл від керівника Словацької інформаційної служби на їх публікацію.

На думку опозиції, заяви Фіцо про запланований Майдан на неурядових акціях є лише тактикою залякування громадян. За її словами, мета Роберта Фіцо – вселити страх у людей, щоб вони не скористалися своїм конституційним правом на зібрання та протест проти дій влади.

Роберт Фіцо побічно визнав, що його сценарій державного перевороту базується на електронному листі, про який згодом повідомили неурядові організації. Однак в електронному листі не згадується жодне захоплення урядових будівель чи насильство. Навпаки – у всьому електронному листі, який ініціатива « Не в нашому місті» на початку січня розіслала близько 120 людям, наголошується на необхідності ненасильницьких дій проти влади.