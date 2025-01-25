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Роберт Фіцо: “Україна ніколи не буде в НАТО та матиме величезні проблеми зі вступом до ЄС” (ВІДЕО)

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна ніколи не приєднається до Північноатлантичного Альянсу.
Про це він сказав в ефірі словацького радіо, його цитує Aktuality.

Він сказав про Україну, що вона зараз перебуває в “страшному стані” і залежить від підтримки всього світу.

Прем’єр-міністр Словаччини вважає, що Україна втратить третину своєї території після угоди з Росією про припинення війни, буде мати іноземні війська на своїй території та “ніколи не приєднається до НАТО”.

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Фіцо також зазначив, що якщо послухати заяви деяких політиків нещодавно, то “Україна матиме великі проблеми й зі вступом до ЄС”.

Крім того, словацький прем’єр сказав, що не піде у відставку, попри вимогу десятків тисяч людей на демонстраціях по всій Словаччині у п’ятницю.

За його словами, уряд може бути замінений лише після парламентських виборів.

Прем’єр Словаччини кілька разів повторив, що люди на протестах були введені в оману організаторами. За його словами, це “чиста брехня”, що словацький уряд хоче вийти з ЄС.

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Говорячи про демонстрантів, Фіцо також зазначив, що третина з них – українці, “які виступають проти словацького уряду”.

Президент Володимир Зеленський прокоментував багатотисячні виступи проти політики прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо зближення з Росією.

“Братислава ‒ не Москва, Словаччина ‒ це Європа”, – прокоментував події Зеленський.


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