Роберт Фіцо: “Україна ніколи не буде в НАТО та матиме величезні проблеми зі вступом до ЄС” (ВІДЕО)

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна ніколи не приєднається до Північноатлантичного Альянсу.

Про це він сказав в ефірі словацького радіо, його цитує Aktuality.

Він сказав про Україну, що вона зараз перебуває в “страшному стані” і залежить від підтримки всього світу.

Прем’єр-міністр Словаччини вважає, що Україна втратить третину своєї території після угоди з Росією про припинення війни, буде мати іноземні війська на своїй території та “ніколи не приєднається до НАТО”.

Фіцо також зазначив, що якщо послухати заяви деяких політиків нещодавно, то “Україна матиме великі проблеми й зі вступом до ЄС”.

Крім того, словацький прем’єр сказав, що не піде у відставку, попри вимогу десятків тисяч людей на демонстраціях по всій Словаччині у п’ятницю.

За його словами, уряд може бути замінений лише після парламентських виборів.

Прем’єр Словаччини кілька разів повторив, що люди на протестах були введені в оману організаторами. За його словами, це “чиста брехня”, що словацький уряд хоче вийти з ЄС.

Говорячи про демонстрантів, Фіцо також зазначив, що третина з них – українці, “які виступають проти словацького уряду”.

Президент Володимир Зеленський прокоментував багатотисячні виступи проти політики прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо зближення з Росією.

“Братислава ‒ не Москва, Словаччина ‒ це Європа”, – прокоментував події Зеленський.



