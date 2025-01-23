Закарпатка Джекі Іванчо виконала гімн США на інавгурації Дональда Трампа (ВІДЕО)

Пам’ятаєте, хто виконував гімн США на інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2017 р.?

Це була 16-річна американська співачка українського походження Джекі Іванчо (Іванко), яка стала відомою на всю Америку ще в 10 років після участі у шоу “America’s Got Talent”. Взявши участь в церемонії інавгурації Д.Трампа, Джекі стала наймолодшою виконавицею гімну США, нагадує Diaspora.ua.

Як повідомляли таблоїди, Дональд Трамп особисто подзвонив менеджеру співачки, щоб запросити її заспівати на церемонії інавгурації.

“Вона є істинним зразком для наслідування і джерелом натхнення для молодих людей по всьому світу. Джекі уособлює все найкраще і яскраве в Америці”, – пояснили вибір виконавиці гімну в адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки Д.Трампа його вибір.

То хто ж ця зірка?

Жаклін Марі «Джекі» Іванчо/ко (Jacqueline Marie “Jackie” Evancho) – американська співачка-сопрано та кіноакторка українського походження.

Вона народилася 9 квітня 2000 року у Піттсбурзі, США. По батьківській лінії її прадід та прабабця були іммігрантами із Закарпаття, що оселилися в Пенсільванії, США. Саме від них співачка успадкувала своє прізвище Іванчо, яке в українських медіа переважно пишуть як Іванко. Також Джекі має італійське й німецьке коріння по матері.

В 10-річному віці Джекі стала популярною після виступу на телешоу «Америка має талант», виконавши арію з опери Джакомо Пуччіні «Джанні Скіккі». Тоді її сопрано та чарівна зовнішність підкорили серця не лише американців, а й всіх, хто бачив шоу.

Внаслідок здобутої на шоу слави Джекі стала однією з найвідоміших американських співачок з українським корінням, яку залучали до загальнонаціональних подій. Так, у 2010 році під час запалення вогнів Національної ялинки США 10-річна Джекі з Президентом США Бараком Обамою виконала відому композицію Адольфа Адама «Свята ніч». А 20 січня 2017 року під час інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа Джекі виконала гімн Америки, який слухала вся країна і увесь світ.

Ось як звучав тоді гімн США у її виконанні: https://m.youtube.com/watch?v=nlWWdo1CM48

Джекі виступає в жанрі класичного кросовера подібно до Сари Брайтман. Почути її чарівний голос можна зокрема тут: https://www.youtube.com/watch?v=CJmpgQg0SMg. Окрім того Джекі грає на фортепіано та гітарі, а також проявила себе і як кіноакторка.

З 2009 року вона випустила міні-альбом «Свята ніч» та низку повноцінних альбомів, серед них платиновий та золотий. Три з них увійшли до 10-ки дебютів у рейтингу тижневика Billboard у списку 200 найкраще продаваних музичних альбомів.

Персональний сайт Джекі Іванко: http://jackieevancho.com/