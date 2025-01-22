Загроза “майдану” у Словаччині: Фіцо скликає Радбез

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скликає засідання Ради безпеки на 9:00 23 січня для розгляду інформації Словацької розвідувальної служби (SIS) про нібито майбутнє «захоплення влади».

Про це повідомляє TASR.

Зазначається, що засідання пройде в розширеному форматі за участю президента Петера Пеллегріні та керівництва парламенту.

За словами Фіцо, очевидно, що опозиція «не хоче брати участь у чесній політичній боротьбі». Він стверджує, що на території Словаччини нібито діє «експертна група», яка займалася «подіями в Грузії» і протестами «на українському Майдані». Він зазначив, що за цією групою ведеться суворий моніторинг.

Прем’єр заявив, що ця група планує протести і захоплення урядових будівель, парламенту і президентського палацу.

Нагадаємо вам, що 15 січня депутати від опозиційних партій «Прогресивна Словаччина» (PS), «Свобода і солідарність» (SaS), «Християнсько-демократичний рух» (KDH) та фракції партій «Словаччина», «За народ» і «Християнський союз» (KU) передали до канцелярії парламенту підписи, необхідні для скликання позачергової сесії, єдиним пунктом порядку денного якої буде вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

21 січня Опозиційні партії Словаччини відкликали постанову про вотум недовіри уряду на чолі з Робертом Фіцо, але сьогодні, 22 січня, знову подали пропозицію про вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Представники опозиції повідомили на пресконференції, що зібрали понад 50 підписів депутатів. Вони хочуть знову спробувати відправити у відставку Роберта Фіцо (Smer-SD) після того, як у вівторок, 21 січня, голосування з цього питання не відбулося, а засідання проводили у закритому режимі.

«Правляча коаліція зірвала засідання. Замість того, щоб захищатися публічно, вона сховалася, використовуючи для цього спецслужби», – заявив лідер PS Міхал Шимечка, додавши, що нічого подібного в історії Словаччини ще ніколи не траплялося.

«Я давно говорив, що Роберт Фіцо і цей уряд викрадають Словаччину з Європи», – сказав він.

За словами Шимечки, перебіг засідання у вівторок також був прикладом практик, які не притаманні нормальній цивілізованій європейській демократії. «Це не повинно стати стандартом у словацькому парламенті», – підкреслив лідер PS.

Депутат KDH Франтишек Міклошко зазначив, що Фіцо починає переходити до авторитарного способу правління.

Також щонайменше 155 словацьких психіатрів підписали відкритого листа прем’єр-міністру Роберту Фіцо, у якому запропонували розглянути питання відставки через його агресивну й поляризаційну риторику та зовнішньополітичну позицію, що суперечить політиці ЄС і НАТО.