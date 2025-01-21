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СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який “нажився” на наших військових на понад мільйон доларів

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Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.
При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.
Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:
▪ приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
▪ 2 квартири в Києві;
▪ 1 квартиру в Одесі;
▪ 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
▪ БМВ Х7 2024 р.в.;
▪ БМВ Х7 2022 р.в.;
▪ БМВ Х5 2023 р.в.;
▪ БМВ Х3 2022 р.в.;
а також інше майно.
Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.
Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪ ст. 368-5 (незаконне збагачення);
▪ ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває і здійснюється за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

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