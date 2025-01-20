Колаборант з УПЦ очолив храм рпц в окупованому Криму

Відомо, що зрадник України находиться в тісному контакті з представниками Чернівецької та Хустської єпархій УПЦ мп.

Максим Тарасенко – колишній секретар Херсонської єпархії УПЦ (в єдності з МП) і помічник митрополита Херсонського та Таврійського Іоана. На початку повномасштабного вторгнення добровільно співпрацював з російськими військовими, проводив для них церковні служби та приймав від них викрадені в Херсоні ікони. Після звільнення міста та відступу російських військ Тарасенко залишив Херсон і переїхав до Криму, де очолив храм у Сімферополі.

За даними журналістів, у 2023 році з’явилися перші згадки про перебування Тарасенка в Криму. Він працював у пресслужбі Кримської єпархії РПЦ, виступав у місцевих медіа з підтримкою російської агресії, читав лекції для силовиків Росгвардії та брав участь у заходах із “патріотичного виховання”.

У Криму він продовжує діяльність як священник РПЦ, організовує релігійні заходи, виступає в школах, підтримує російську армію та пропагує ідеї РПЦ серед місцевого населення. Одним із його знайомих є Володимир Кашлюк, який передає транспортні засоби російським військовим через гуманітарний центр Кримської метрополії РПЦ.

Дружина Тарасенка, Ксенія, очолює організацію “Волонтери шпиталів”, яка підтримує поранених російських військових. Організація збирає кошти серед місцевих підприємців, організовує заходи для школярів та займається моральною і матеріальною допомогою військовим РФ.

Наприкінці 2024 року Максим Тарасенко став виконуючим обов’язки настоятеля храму “Усіх святих” у Сімферополі. Він проводить служби, організовує екскурсії для російських силовиків і закликає молодь до участі у війні на сході України.

У матеріалі йдеться, що Максим Тарасенко народився у 1980 році. Він закінчив Чернігівське духовне училище, отримав церковні нагороди УПЦ МП та РПЦ, а після переїзду до Криму нагороджений медаллю “Троєручниця-Бердянська”.

Наше видання і надалі буде показувати “роботу” московських попів, які є агентурою фсб, зокремо тих хто мешкає на Заході України – Закарпатті, Буковині, Волині, Галичині.