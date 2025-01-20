В кінці 2024 року в столиці Угорщини Будапешті Інститут соціальних досліджень та опитувань імені Габора Дойко провів опитування щодо настроїв мешканців столиці Угорщини щодо політики уряду Віктора Орбана.

Як повідомляють західні ЗМІ, серед опитуваних мешканців Будапешта 79 відсотків не підтримує внутрішню та зовнішню політику проросйського прем’єр – міністра Віктора Орбана, а 46 відсотків з опитуваних готові стати учасниками мирних протестів проти проросійської політики уряду, яка, на думку угорців, веде до знищення державності та повертає країну в роки Варшавського договору. Опитування пройшли понад 3 000 мешканців столиці.

Зазначимо, що на Закарпатті в районах, де компактно проживає угорська нацменшина, зокрема в Берегівському районі, значно знизився рейтинг місцевої партії угорців “КМКС”, яка є маріонеткою угорської провладної партії “Фідес”.