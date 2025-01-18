Біженці із Закарпаття повертаються із-за кордону і працевлаштовуються на місцеві підприємства

Закарпатці, які виїхали за межі країни на початку повномасштабної війни, поступово почали повертатися з-за кордону та працевлаштовуватися на місцевих підприємствах.

Це як жінки, так і чоловіки.

Зі слів людей, зараз умови праці й оплата на окремих закарпатських підприємствах вже на рівні із країнами ЄС. Однак за межами нашої держави немає родини та близьких і потрібні додаткові витрати на оренду житла.

Варто зауважити, що серед тих, хто повертається, суттєва частка українських угорців. Вони знаходять роботу в нових компаніях у Берегівському районі.

Люди, які вже повернулися на Закарпаття та працевлаштувалися, в особистому спілкуванні переконують своїх близьких і знайомих повертатися додому, резервують для них робочі місця поряд з собою, показують реальний стан справ на власному прикладі.

Це важливий сигнал для держави й результат тривалої цілеспрямованої роботи на всіх рівнях. Ми чітко усвідомлюємо, що це означає. Регіони отримали доручення від Президента України Володимира Зеленського посилити роботу в цьому напрямку.

Очільники областей формують пакети пропозицій щодо працевлаштування для наших громадян, котрі ще перебувають за межами країни, а також для навчання їхніх дітей в освітніх закладах кожного регіону.

Аналізуємо ситуацію в інших областях і громадах країни. Спілкуємося із тими, хто повернувся, вивчаємо ситуацію та мотивацію кожного, щоб створити сприятливі умови для повернення всіх наших людей.

Дякуємо за віру в Україну та довіру до держави. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.