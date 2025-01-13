Роберт Фіцо запрошує Володимира Зеленського на перемовини (ВІДЕО)

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського і запросив його на перемовини щодо зупинки транзиту російського газу українською територією.

Роберт Фіцо пропонує провести зустріч на території Словаччини біля державного кордону з Україною і «бажано якомога скоріше».

Словацький премʼєр вважає, що це створить «хороші» умови для відкритої дискусії щодо поставок газу до Словаччини та інших країн через територію України і можливих технічних рішень з урахуванням розірвання контракту між українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року.

Водночас Фіцо наголосив, що не збирається відповідати на заяву Зеленського, яку він зробив 12 січня, щоб не виникло «подальшої ескалації напруженості», а натомість хоче «повністю зосередитися на врегулюванні ситуації, пов’язаної з припиненням транзиту газу».

Президент Володимир Зеленський зреагував на погрози премʼєр-міністра Словаччини

Фіцо погрожує обмежити допомогу українцям у Словаччині через зупинку транзиту російського газу Фіцо погрожує обмежити допомогу українцям у Словаччині через зупинку транзиту російського газу Роберта Фіцо обмежити допомогу українцям і припинити поставки електроенергії.

За його словами, Україна пропонувала Словаччині допомогу на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але «Фіцо пихато відмовився». Зеленський додав, що зараз словацький премʼєр «намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого».

«Це було очевидною помилкою Фіцо — сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно… Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку», — заявив український президент.

І висловив сподівання, що диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією і втілення плану обраного президента США Дональда Трампа збільшити поставки на континент американського газу «допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів».

Напередодні Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського «шантажистом» і «жебраком», мовляв той «випрошує в Європи гроші».

Також наприкінці грудня 2024 року Роберт ФІцо поїхав “жалітись” путіну на Україну через припинення транзиту російського газу до ЄС, де під час зустрічі вони говорили ніби-то про мирне врегулювання війни в Україні.

Також нагадаємо вам, що група депутатів Національної Ради Словацької Республіки у неділю, 12 січня, прибула з візитом до Москви. Як повідомив російський державний пропагандистський ресурс ТАРС, до складу делегації увійшли віцеспікери словацького парламенту Андрей Данко та Тібор Гашпар, голова комітету Національної ради з міжнародних справ Маріан Кері, голова парламентського комітету з оборони та безпеки Ріхард Глик, депутати Ян Мажгут та Адам Лучанський.

У рамках візиту, який завершиться 15 січня, намічено заходи на рівні голів комітетів словацького парламенту, Держдуми РФ та Ради Федерації. За даними словацької інформагенції TASR, на порядку денному переговорів мають бути, серед іншого, постачання природного газу до Словаччини та війна в Україні.

Як повідомив віцеспікер Гашпар, Польща відмовилася пропустити літак із делегацією парламенту Словаччини, який прямував до Москви, тому спецборт пройшов через Чехію та Німеччину.