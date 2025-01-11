У Словаччині знову пройшли мітинги проти проросійської політики Роберта Фіцо (ФОТО)

Тисячі протестувальників у столиці Словаччини тримали транспаранти та скандували гасла в п’ятницю, 10 січня 2025 року, звинувачуючи прем’єр-міністра Роберта Фіцо у тому, що він тягне країну до росії після того, як він зустрівся з президентом Володимиром Путіним минулого місяця на тлі газової суперечки з Україною. Про це повідомляє Reuters.

Це вже не вперше народ Словаччини виходить на мітинги проти політики Роберта Фіцо.

Протестувальники зібралися не тільки в Братиславі, а й в інших містах, щоб виступити проти прагнення уряду до тісніших зв’язків з росією, попри її вторгнення в Україну.

У Братиславі, за оцінками організаторів, 15 тисяч людей вийшли на протест на центральну площу.

«Словаччина – це Європа, ми не росія», – сказав один з організаторів, який розмахував прапорами Словаччини та ЄС. Інші тримали плакати з написом «Словаччина з Україною» та скандували «Досить росії!» і «Ганьба!», «Нам соромно за Фіцо».

Вчитель мови Владислав Кмец, 49 років, сказав AFP, що він стурбований майбутнім Словаччини.

“Це йде погано. В ідеалі я хотів би, щоб цей уряд був усунений від влади і дострокові вибори”, – сказав він.

Інший протестувальник, Даніела Кралікова, сказала AFP: «Повернення на Схід — це величезний крок назад».

«Напрямок нашої країни є неприйнятним… Я людина, яка вірить у прогрес, і я не погоджуюся з поверненням до минулого», — сказав 26-річний хлопець, який працює організатором конференції.

Словацька ініціатива «Мир для України» повідомила, що організувала мітинги «Словаччина – це Європа», щоб показати, що Словаччина «не росія, а суверенна демократична країна», пише Euractive.

Співорганізатор акції Люція Стасселова заявила, що уряд «втягує Словаччину в російську сферу впливу і намагається розірвати наші зв’язки з нашими альянсами, надаючи перевагу добрим відносинам з росією».

Словацький націоналістичний прем’єр-міністр Роберт Фіцо є одним із небагатьох союзників кремля в Європейському Союзі, який наблизив Братиславу до москви після повернення до влади у 2023 році.

Нещодавно він відвідав москву, щоб забезпечити постачання газу для споживання своєї країни після рішення України перекрити крани, через які російський газ надходив через її територію до Європи.

Фіцо заявив у п’ятницю в парламенті, що президент росії володимир путін, з яким він зустрічався, гарантував постачання газу для Словаччини, назвавши москву надійним постачальником.

Фіцо припинив військову допомогу Україні, коли прийшов на посаду від правоцентристського уряду в жовтні 2023 року.

У відповідь на рішення Києва припинити постачання газу він пригрозив припинити постачання електроенергії та гуманітарної допомоги Україні.

За його словами, Словаччина також може обмежити допомогу українським біженцям із війни, які перебувають у країні.

Фіцо заявив, що Словаччина готова прийняти мирні переговори між Росією та Україною. Київ каже, що це грає на руку Путіну.

Російський лідер назвав “прийнятним” для Словаччини, члена НАТО, стати “платформою” для діалогу щодо конфлікту, який, за словами обраного президента США Дональда Трампа, він може припинити після того, як вступить на посаду в січні.

Як ми вже повідомляли вам, Роберт Фіцо та Петер Сіярто погрожують Україні через припинення транзиту російського газу до країн ЄС.