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“Ми не російська ганчірка” – тисячі людей вийшли на акцію протесту в Братиславі проти політики Фіцо (ВІДЕО, ФОТО)

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Кроки прем’єр-міністра, які останніми тижнями фундаментально вплинули на зовнішню політику Словаччини, знову вивели громадян на вулиці.
До уваги Словаччини, окупація почалася, це також було одним із гасел організаторів протесту, який у п’ятницю вийшов на вулиці кількох тисяч людей. Незважаючи на морозну погоду в столиці, вони прийшли, щоб висловити своє невдоволення діями прем’єр-міністра Роберта Фіцо, які в основному стосуються зовнішньої політики. Про це пише словацьке видання Aktuality.sk.

Близько 4 тисяч містян отримали від організаторів графіку академічного живописця Рудольфа Сікори. Якщо з одного боку була «зрада», то з іншого гасло «ми – Європа».

Під час акції протесту учасники розмахували не лише прапором Словацької Республіки, а й прапором Європейського Союзу. Отримав своє місце й європейський гімн, при цьому організатори наголошували, що цей гімн також наш.

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Ми теж Європа

Про важливість Словаччини в Європі під час виступу розповіла одна з організаторів – Вієра Дубачова. «Ми теж Європа», — вигукнула вона, чим викликала захоплені скандування присутніх «Росія — воююча держава», — вигукнула словачка, яка працює в Україні.

Художник Сікора натомість наголосив на необхідності об’єднання громадянського сектору з опозицією. «Справа не в політизації», – підкреслив він, підкресливши, що вкрай важливо, щоб громадські об’єднання та активісти об’єднувалися «Я прошу вас, опозиційні політики, об’єднуйтеся розумно», – наголосив він, підкресливши, що важливо об’єднатися проти зла.

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Луція Штасселова згадала окупацію 1968 року та переслідування її родини. «Я не дозволю цій країні потрапити під політичний вплив Росії. Це безмежна зухвалість нашого прем’єра», – кричала Щасселова, заявляючи, що «русский мир» поширює розруху по всьому світу.

«Ми не російська ганчірка», — сказали оратори уряду Роберта Фіцо, заявивши, що вони хочуть віддати Словаччину Росії «Ми — не Росія», — скандували організатори та натовп.

Асамблея завершилася виконанням гімну Словацької Республіки – у старій редакції 1993 року.

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