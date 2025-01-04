Кроки прем’єр-міністра, які останніми тижнями фундаментально вплинули на зовнішню політику Словаччини, знову вивели громадян на вулиці.

До уваги Словаччини, окупація почалася, це також було одним із гасел організаторів протесту, який у п’ятницю вийшов на вулиці кількох тисяч людей. Незважаючи на морозну погоду в столиці, вони прийшли, щоб висловити своє невдоволення діями прем’єр-міністра Роберта Фіцо, які в основному стосуються зовнішньої політики. Про це пише словацьке видання Aktuality.sk.

Близько 4 тисяч містян отримали від організаторів графіку академічного живописця Рудольфа Сікори. Якщо з одного боку була «зрада», то з іншого гасло «ми – Європа».

Під час акції протесту учасники розмахували не лише прапором Словацької Республіки, а й прапором Європейського Союзу. Отримав своє місце й європейський гімн, при цьому організатори наголошували, що цей гімн також наш.

Ми теж Європа

Про важливість Словаччини в Європі під час виступу розповіла одна з організаторів – Вієра Дубачова. «Ми теж Європа», — вигукнула вона, чим викликала захоплені скандування присутніх «Росія — воююча держава», — вигукнула словачка, яка працює в Україні.

Художник Сікора натомість наголосив на необхідності об’єднання громадянського сектору з опозицією. «Справа не в політизації», – підкреслив він, підкресливши, що вкрай важливо, щоб громадські об’єднання та активісти об’єднувалися «Я прошу вас, опозиційні політики, об’єднуйтеся розумно», – наголосив він, підкресливши, що важливо об’єднатися проти зла.

Луція Штасселова згадала окупацію 1968 року та переслідування її родини. «Я не дозволю цій країні потрапити під політичний вплив Росії. Це безмежна зухвалість нашого прем’єра», – кричала Щасселова, заявляючи, що «русский мир» поширює розруху по всьому світу.

«Ми не російська ганчірка», — сказали оратори уряду Роберта Фіцо, заявивши, що вони хочуть віддати Словаччину Росії «Ми — не Росія», — скандували організатори та натовп.

Асамблея завершилася виконанням гімну Словацької Республіки – у старій редакції 1993 року.