У 2015 році гроші з карток пенсіонерів можуть “конфісковувати” до державного бюджету

Кабінет Міністрів України у 2025 році пропонує запровадити нові правила щодо невикористаних пенсійних виплат.

Зокрема, йдеться про вилучення залишків пенсійних коштів із банківських рахунків двох категорій пенсіонерів. Як повідомляє видання “На пенсії”, такі зміни передбачені статтею 41 проєкту державного бюджету України, який подано на розгляд Верховної Ради.

Які категорії пенсіонерів можуть втратити виплати?



Уряд пропонує забирати залишки пенсійних коштів із рахунків таких пенсіонерів:

Пенсіонерів-переселенців, за рахунками яких протягом останніх 12 місяців не було жодних фінансових операцій (не знімали готівку, не користувалися безготівковими платежами та не здійснювали перекази).

Пенсіонерів зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які не пройшли необхідну ідентифікацію у встановлений термін. На це надається шість місяців.



Ці зміни торкнуться лише тих переселенців, які зареєструвалися до 24 лютого 2022 року. Банківські рахунки для них відкривали виключно в Ощадбанку, тому зняття коштів відбуватиметься тільки з рахунків цього банку. Якщо залишки пенсій будуть вилучені, нові виплати не будуть надходити.

Залишки пенсій не підлягають вилученню лише в разі арешту або іншого обмеження, накладеного на рахунок.

Як можна відновити виплати?



Пенсіонери-переселенці, які втратили свої виплати, можуть їх відновити. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або Ощадбанку. Але цей порядок ще має бути затверджений урядом.

За даними Міністерства фінансів, планується вилучити близько 11,3 мільярда гривень з рахунків пенсіонерів-переселенців.