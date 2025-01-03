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Українські чоловіки в Польщі отримують фальшиві повістки з погрозами (ФОТО)

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Українські чоловіки у Польщі почали отримувати фальшиві повістки з погрозами. Автори цих псевдоповісток видають себе за Управління у справах іноземців та погрожують екстрадицією.

Як повідомляє польське Управління з міграції, у листах від імені відомства погрожують переслідувати “ухилянтів” та екстрадувати їх на батьківщину у разі неявки за “повісткою”. У міграційній службі заявили, що вони не є автором цих фальшивих “документів”.

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“У зв’язку з отриманими повідомленнями про фальшиві листи громадянам України, Управління у справах іноземців заявляє, що не є автором призовів на військову службу. Йдеться про листи, автори яких видають себе за Управління у справах іноземців. Вони закликають громадян України проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією”, – йдеться у повідомленні.

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Управління у справах іноземців наголошує, що не є автором таких листів.

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