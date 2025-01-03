Прем’єр-міністр Роберт Фіцо погрожує обмежити допомогу українським біженцям у Словаччині (ВІДЕО)

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо погрожує обмежити допомогу українським біженцям у Словаччині через зупинку транзиту російського газу, про це він повідомив у Facebook. З 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу.
Ключові фрази Роберта Фіцо:
- Фіцо назвав припинення транзиту російського газу через Україну «саботажем Зеленського». Він заявив, що рішення призводить до збитків для Словаччини і шкодить фінансовим інтересам усього Євросоюзу.
- Премʼєр-міністр країни додав, що Словаччина має показати, що вона суверенна країна, тож уряд обговорить припинення постачання електроенергії в Україну, а також «значне скорочення підтримки» українських біженців, які перебувають у Словаччині.
- Згідно даних Євростату, на кінець жовтня 2024 року в Словаччині перебувало 128 345 осіб із України зі статусом тимчасового захисту в цій країні. ООН оцінює кількість українських біженців у Словаччині на кінець грудня в 130 530 осіб.