Прем’єр-міністр Роберт Фіцо погрожує обмежити допомогу українським біженцям у Словаччині (ВІДЕО)

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо погрожує обмежити допомогу українським біженцям у Словаччині через зупинку транзиту російського газу, про це він повідомив у Facebook. З 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу.

Ключові фрази Роберта Фіцо: