Кабінет міністрів України дозволив бронювати від мобілізації священнослужителів

Кабмін вніс зміни до постанови №76, дозволивши бронювати всіх військовозобов’язаних священнослужителів. Релігійні організації визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. На них не поширюються обмеження щодо кількості заброньованих працівників і рівня заробітної плати.

Кабінет Міністрів України 26 грудня прийняв постанову від 26.12.2024 №1498 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76», що значно розширює права релігійних організацій та священнослужителів у контексті мобілізації.

Згідно з новими правилами:

Бронюванню підлягають всі військовозобов’язані священнослужителі відповідно до переліку посад, затвердженого Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Релігійні організації включено до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення на рівні з донорськими установами та виконавцями міжнародних проєктів. На священнослужителів не поширюється обмеження щодо бронювання не більше половини працівників, а також обмеження по зарплаті у 20 тисяч гривень.

Для юридичних осіб – релігійних організацій виключено вимогу щодо внесення до Єдиного переліку критично важливих підприємств.

Відстрочка може бути скасована лише у випадку звільнення з посади священнослужителя.

Ці зміни посилюють захист священнослужителів і юридичних осіб – релігійних організацій в умовах мобілізації, забезпечуючи стабільне функціонування релігійної сфери.