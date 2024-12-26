Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з російським лідером володимиром путіним передусім говорив про мирне врегулювання війни в Україні.
Про це заявив сам путін, пише пропагандистське видання ТАСС.
Як стверджує глава рф, Словаччина висловила готовність надати майданчик для переговорів між росією і Україною.
За його словами, москва не проти того, щоб Словаччина була переговорним майданчиком.
Загалом путін заявив, що росія прагне завершення війни. Водночас же він сказав, що завдання номер один у 2025 році — «досягати всіх цілей» у «спецоперації».
Нагадаємо вам, що з 1 січня 2025 року Україна припиняє транзит російського газу в ЄС.
Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо “пожалівся” путіну в москві на УКраїну.