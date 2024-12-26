Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з російським лідером володимиром путіним передусім говорив про мирне врегулювання війни в Україні.

Про це заявив сам путін, пише пропагандистське видання ТАСС.

Як стверджує глава рф, Словаччина висловила готовність надати майданчик для переговорів між росією і Україною.

За його словами, москва не проти того, щоб Словаччина була переговорним майданчиком.

Загалом путін заявив , що росія прагне завершення війни. Водночас же він сказав , що завдання номер один у 2025 році — «досягати всіх цілей» у «спецоперації».

Нагадаємо вам, що з 1 січня 2025 року Україна припиняє транзит російського газу в ЄС.

Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо “пожалівся” путіну в москві на УКраїну.