Премʼєр Словаччини пожалівся на українського президента

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що його “тривала розмова” з очільником Кремля Володимиром Путіним була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського щодо “будь-якого транзиту газу” через Україну та санкцій проти російської ядерної програми.

Про це Фіцо написав у соцмережі Facebook.

“Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Так само український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині”, – заявив Фіцо.

Також, за словами Фіцо, в Москві очільники обмінялися думками щодо того, що відбувається в Україні.

“Ми обмінялися думками про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про взаємні відносини між Словаччиною та РФ”, – написав премʼєр Словаччини.

Також він заявив, що його зустріч з російським диктатором є реакцією на те, що Україна припинить транзит російського газу з 2025 року.

Фіцо також запевнив, що попередив європейських лідерів про плани поїхати до Путіна