Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в понеділок, 23 грудня, поїде до Москви. Він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на тлі планів України не продовжувати транзит російського газу до ЄС.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє Euronews Serbia.

“Як я дізнався неофіційно, і коли я кажу неофіційно, як я сказав про санкції проти NIS, це цілком достовірно: в понеділок Роберт Фіцо вирушить до Путіна, як лідер країни Євросоюзу”, – сказав президент Сербії в ефірі TV Happy.

Нагадаємо вам, що глава Української держави Володимир Зеленський на прес-конференції наголосив, що Україна не дасть росії можливість заробляти додаткові мільярди на крові українців, тому транзит російського газу буде припинено.

Україна припинить транзит російського газу о 7 годині ранку 1 січня 2025 року. П’ятирічний контракт добігає кінця. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на години запитань до уряду у Верховній Раді 20 грудня.