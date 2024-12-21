Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Президент України намагався дати йому хабар

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито запропонував йому хабар у розмірі 500 мільйонів євро з російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО. Про це повідомляє Politico.

Роберт Фіцо стверджує, що під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.

“Фіцо сказав, що після того, як він повідомив Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 мільйонів євро плати за транзит газу на рік, український президент “запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів, і, звісно, я сказав: “ніколи” – заявив прем’єр-міністр Словаччини.

Фіцо заявив журналістам, що пропозиції Зеленського зроблені за зачиненими дверима, є “абсурдними”, і припустив, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці члена ЄС.